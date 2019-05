El transporte espera una respuesta del Gobierno para evitar el paro del 25 de mayo

Los gremios del transporte propusieron ayer miércoles al Gobierno una salida de compromiso para evitar el “cese de actividades” del 25 de mayo. La medida de fuerza, que en los hechos tendría el mismo efecto que un paro a pesar de que la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) se resiste a definirla como tal, surgió en la previa del 1 de mayo por el reclamo de que no sean alcanzados por el impuesto a las ganancias los viáticos y horas extras pagadas por trabajar en día feriado. Se estima que unos 10 mil trabajadores automotores y ferroviarios están afectados. Como no hay impacto sobre Camioneros y trabajadores aéreos, esas ramas no apoyan la medida ni piensan acatarla.

La idea surgió ayer en una reunión con el secretario de Trabajo, Lucas Aparicio, que no logró destrabar la negociación.La alternativa que el Gobierno estudia por estas horas es un cambio “convencional” que solo requeriría una resolución de Trabajo. No sería necesario así un decreto, como en un principio se reclamaba.

Cuáles son los medios de transporte que no funcionarán por el paro del 25 de mayo

Los sindicalistas piden garantías. E insisten en que se debe firmar un acta no ya con el secretario sino con los ministros de Producción, Dante Sica, y Transporte, Guillermo Dietrich. Por ahora, el único compromiso en firme es que las autoridades van a evaluar la propuesta.

En tanto, el titular de la CATT, Juan Carlos Schmid, confirmó que la medida sigue firme al mediodía, antes de que comenzara una reunión de los transportistas con Sergio Massa, parte de una serie de encuentros con los aspirantes a la Presidencia.

Fuentes del sector confirmaron sin embargo que sigue abierto el canal de diálogo y podría concretarse una reunión a última hora de la tarde. Hay esperanza aún porque el cambio reclamado no tendría un enorme costo fiscal, ya que tan solo 10 mil trabajadores del transporte- ferroviarios y automotores- son afectados por el cobro de ganancia sobre viáticos y horas extra.

Qué va a pasar con el feriado del 25 de Mayo

Por la mañana había motivado un equívoco el comunicado que emitieron los cuatro gremial ferroviarios que discuten la paritaria, Unión Ferroviaria, La Fraternidad, Señaleros y Jerárquicos. Habían indicado que seguían negociando la paritaria, suspendían un paro anunciado hace varias semanas y aceptaban seguir negociando. La suspensión no alcanzaba, aclararon desde el sector ferroviario, al “cese de actividades” del 25M ni la huelga general del 29M.

CP