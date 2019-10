EEUU propuso a Fernández trabajar para "promover el estado de derecho" en la región

El secretario Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, habló este lunes sobre las elecciones en las que Alberto Fernández obtuvo la presidencia, felicitando al candidato y afirmando que la Casa Blanca está lista para trabajar con el próximo gobierno con el fin de abordar los intereses que comparten ambos países.

Al gobierno de Donald Trump le preocupa la creciente escalada de manifestaciones antigubernamentales y las elecciones que devolvieron el poder a la izquierda en Uruguay, Bolivia y ahora Argentina. Por eso, el mensaje de Pompeo reconoce el "interés en trabajar con la administración de Fernández para promover la seguridad regional, la prosperidad y el estado de derecho".

We look forward to continuing bilateral cooperation with the new president of Argentina, Alberto Fernandez @alferdez, based on our shared democratic values and interests. The longstanding U.S.-Argentina partnership has benefited both our nations.