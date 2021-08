“Ya discutí mucha neurociencia”. Elisa Carrió dijo que su pelea con Facundo Manes era un asunto terminado. Sin embargo, en su foro íntimo parece no haberlo superado y cada vez que se acuerda del tema demuestra que es un capítulo que no terminó de cicatrizar.

Este martes (11 de agosto), Lilita estuvo de campaña en el barrio de Caballito junto a María Eugenia Vidal en una actividad que sirvió para presentar a todos los candidatos a diputados y legisladores porteños de la Coalición Cívica-ARI. Allí tuvo por lo menos dos referencias, aunque sin nombrarlo, a Manes. En la primera estaba relatando cómo le fue durante su recorrida por Mar del Plata junto a Diego Santilli, la semana anterior.

“Fue un éxito”, aseveró, para luego arremeter: "Ahí no existía el massista ese, ¿cómo se llama? No, no voy a meter la pata". No era necesario que dijera el nombre, la mayoría en la CC sabe que Carrió piensa que detrás de la candidatura de Manes está Gerardo Morales y su buen vínculo con Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados. Los que cuestionan esa teoría se preguntan por el buen vínculo que también existe entre Massa y Horacio Rodríguez Larreta, el mayor aliado de Carrió hoy.

“Todos me dicen que tengo que hablar bien”, continuó Lilita, dejando en claro que cerró con sus críticas públicas contra Manes por el pedido de algunos de sus socios. Pero aclaró: “Igual yo ya metí la duda, porque la mentira es la mentira, acá y en la China. Y por eso tenemos que seguir luchando”. El concepto de mentira es algo en lo que ella y su equipo hicieron hincapié cuando apuntaron contra el neurocientista, luego de que dijera que Lilita le había ofrecido que sea su compañero de fórmula.

Carrió junto a Vidal: "Hay que evitar votar chantas"

La charla continuó durante media hora más, y sobre el final, casi como una cuestión filosófica, el discurso de Carrió volvió a chocar con Manes. Fue cuando hizo una explicación sobre las neuronas, la panza, el corazón y el cerebro. Hablaba del cerebro y el corazón y dijo: “Lo está demostrando la neurociencia, que tenemos todas las segundas neuronas acá (se señala la panza), por eso nos pica la panza cuando nos enamoramos”. Allí entró en zona de chicana al decir, entre risas: "Yo no sé de neurociencia, y ya discutí mucha neurociencia…". El público presente celebró la intervención. Es un evento en el que se suele ver a la Carrió más relajada y descontracturada, casi como si estuviera hablando en familia. Por eso se permite hablar en confianza.

Carrió estuvo el martes con Vidal en una actividad de la CC-ARI en Caballito.

“Ahora la neurociencia no está solo en analizar el cerebro. Las verdaderas neuronas están acá (panza) y pasan acá (lleva la mano hacia la cabeza). Uno siente con el estómago y de ahí sale la intuición, que es hacerle caso al corazón”, concluyó Carrió, quien se dedicará en las próximas semanas a hacer campaña en Capital y Provincia por Vidal y Santilli, respectivamente, pero también apoyando a los candidatos de la Coalición en distintos puntos del país.

gz / ds