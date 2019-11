"Ellos están tratando de ganar tiempo", señalan en la Rosada

por Ezequiel Spillman

El oficialismo espera nuevas señales de Alberto Fernández para avanzar en la transición. En la Casa Rosada explican a PERFIL que hubo un compás de espera tras la foto con el presidente Mauricio Macri el lunes, tras la elección, pero que todos los ministros están esperando que se avance área por área.

Aunque aún no hay reuniones puntuales pautadas, siquiera entre los hombres designados por Fernández. “Dimos los gestos que teníamos que dar. Estamos abiertos a cuándo lo necesiten”, apuntan en Balcarce 50. “Ellos están esperando a definir su gabinete. Con el cepo endurecido y el dólar tranquilo, al no haber buenas noticias por delante, ellos van a tratar de ganar tiempo”, agrega la misma fuente oficial.

El domingo por la noche, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio (uno de los designados por Macri para avanzar en la transición) intercambió mensajes con Eduardo “Wado” de Pedro, su posible reemplazo desde el 10 de diciembre. Todo comenzó el domingo, en particular se contactaron por los temas electorales: el escrutinio provisorio y, en la semana, por el definitivo. Hubo buena sintonía: “Wado” habla seguido con Emilio Monzó, su ex cuñado, y con el propio Frigerio. El Whatsapp siguió funcionando, pero no alcanzó a temas de la transición propiamente dicha.

Entre los ministros nacionales sigue el desconcierto. “No nos llamó nadie, siquiera sé quién va a ocupar este lugar”, se sincera uno de los ministros salientes.

Por las dudas, todos vienen preparando sus informes de gestión para presentarle al nuevo ministro.

Esta semana Macri le pidió a su gabinete una transición ordenada y predisposición a todos sus funcionarios en la entrega de información.

Aunque se trata de dos tipos de transiciones. Una con los fríos números de la gestión; otra con la botonera del poder, los lugares clave, los que resultan complejos de llevar y cómo llevarlos. Esta segunda etapa de la transición no se dará de manera homogénea: mucho tendrá que ver entre quiénes se da cada cuestión. Por caso: en caso de que a Carolina Stanley le toque darle el poder a Daniel Arroyo no habrá muchos problemas: se conocen hace años del RAP, la Red de Acción Política que agrupa dirigentes de distintas extracciones. Algo similar ocurrirá si en Interior recalan De Pedro o incluso Felipe Solá, quien tuvo como secretario privado al viceministro político del Interior, Sebastián García de Luca, cuando éste tenía menos de 25 años.

En materia económica, Hernán Lacunza (Hacienda) y Guido Sandleris (Banco Central) mantienen contactos informales, pero también esperan señales concretas. Hay interlocución, pero aún no tienen claro quiénes los reemplazarán.

Un dato clave: desde el albertismo no hubo ninguna señal respecto a avanzar con el Presupuesto 2020 que presentó el Gobierno actual. Lo quieren discutir en el nuevo Congreso. Pero será la primera prueba para Alberto: tendrá que lidiar con una Cámara de Diputados más difícil que la actual. En diciembre Juntos por el Cambio tendrá 119 diputados coordinados por Cristian Ritondo y un radical, o Mario Negri o Alfredo Cornejo.