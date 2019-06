El ENRE multó a Edesur en $ 219,5 millones por incumplimientos en el servicio

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) resolvió sancionar a la Empresa Distribuidora Sur Sociedad Anónima (Edesur) con una serie de multas que totalizan los $ 219.479.568, por incumplimientos entre el 1 de marzo de 2017 y el 28 de febrero de 2018.

Lo hizo a través de la resolución sintetizada 138/2019 publicada este martes en el Boletín Oficial, que precisó que el ENRE fijó en primer término tres multas equivalentes a 4.480.500 kilovatios hora (kWh); a 4.822.500 kWh y a 20.377.500 kWh, respectivamente.

Las tres fueron por incumplimientos a lo dispuesto por el Ente respecto de la metodología aplicada en la campaña de reclamos, durante el semestre comprendido entre el 1 de marzo y el 31 de agosto de 2017.

Por los mismos motivos, el ENRE determinó otras tres multas en pesos equivalentes a 2.377.500 kWh; a 7.905.000 kWh y a 13.013.000 kWh, por incumplimientos durante el semestre comprendido entre el 1 de setiembre de 2017 y el 28 de febrero de 2018.

A dos días del apagón en Argentina, más de 33 mil usuarios aún siguen sin luz

Teniendo en cuenta que a fines de mayo la Secretaría de Energía fijó en $ 4,143 el valor del kilovatio hora, el total de las multas asciende a $ 219.479.568.

En tanto, a más de 48 horas del inédito apagón que afectó a toda la Argentina con excepción de Tierra del Fuego, el Gobierno aún no tiene precisiones sobre las causas del traumático episodio que abre interrogantes sobre la sustentabilidad de un sistema energético que cuesta unos US$ 9.500 millones de dólares anuales mantener. "Se siguen investigando las causas para determinar con precisión lo ocurrido, pero aún no tenemos información para brindar", dijo un portavoz de la Secretaría de Energía consultado por la agencia NA.

EA