Cuando Pichetto criticaba la "pavada duranbarbesca"

Cambiemos definió el martes 11 la fórmula electoral de cara a las elecciones primarias del 11 de agosto con el anuncio de la dupla que representará al oficialismo a nivel nacional. Ni radicales ni una mujer; Miguel Ángel Pichetto, para sorpresa de muchos, acompañará al presidente Mauricio Macri en su intento por ser reelecto,

El nombre del hasta hoy jefe de la bancada justicialista en la Cámara Alta sorprendió a buena parte de la oposición, que evaluaba distintas opciones dentro de la coalición PRO-UCR. Ninguna de esas hipótesis fue acertada. Pese a la resistencia del ala más dura de Cambiemos, el jefe de Estado ofreció la vicepresidencia a Pichetto.

En octubre de 2018, Jorge Fontevecchia entrevistó al consultor Jaime Durán Barba y al senador Pichetto para analizar la política nacional y la coyuntura. Ahora, dicha entrevista adquiere una nueva perspectiva al anunciarse la noticia de que el hasta hoy titular del bloque del PJ en el Senado se convirtió en el compañero de fórmula de Macri. A continuación, un segmento de la entrevista.

—Miguel Angel, en mayo, en el Senado, dijiste que Duran Barba destruye las instituciones del Congreso, al que considera un espacio de degradación y que desde las usinas del poder alimenta la destrucción de la política y de los representantes del pueblo. En agosto, en un debate dijiste: “Más allá de lo que pase esta noche, lo que hay en la calle es una sociedad viva y hay gente que está comprometida con este debate. Es algo que viene bien para los pensadores de Cambiemos, el Laclau de Cambiemos, que también construye la grieta y dice que en el Congreso se discuten estupideces y que los senadores no leen libros de historia. Sí, es para Duran Barba. Para que él vea que el Congreso tiene un nivel intelectual que debate temas importantes y lee libros”. Y muchas veces focalizás en él las críticas al Gobierno. ¿Por qué? ¿Te parece un adversario intelectualmente atractivo?

P: Lo es. Tiene una percepción y una construcción inteligente, y creo que gran parte de los actos, no solamente en el plano electoral, sino muchas veces en el ejercicio de la acción política, tienen que ver con su construcción. Algunas cosas que mencionaba ahí forman parte del contenido que publica tu medio, y que me dedico a leer los domingos.

—Te cito textual: “El Gobierno ha tenido todos los apoyos en las principales leyes, todos los instrumentos que le planteó al Congreso nacional. El peronismo ha votado todo, ha tenido prudencia, ha discutido, ha dialogado, ha soportado el agravio de muchas situaciones. Uno tiene que ser prudente (...) No vamos a tratar de ver si podemos mezquinamente usufructuar las falencias y la mala praxis o falta de gestión del Gobierno en materia económica”. Y dijiste que la Jefatura de Gabinete es una usina que confronta permanentemente con el peronismo, que no hay que gobernar con focus groups; dijiste también, y cuestionaste, la “pavada duranbarbesca porque es echarle la culpa al peronismo de la situación económica, lo que es una mentira o una injusticia”. ¿Sentís que han maltratado al peronismo?

P: Hay una construcción inteligente, desde el punto de vista de los intereses del Gobierno, de colocar al peronismo como el causante de todos los males que ocurren en este país. Indudablemente, tenemos que hacer la autocrítica de lo que nos pasó en los últimos años, del no crecimiento de la economía, del cepo, de una economía dirigista y casi intervencionista. Analizo desde el momento que asume el presidente Macri, hablo del peronismo que nosotros aspiramos a representar, que está un poco sintetizado en el espacio de los gobernadores, una visión federal, la foto reciente con dirigentes jóvenes. Este peronismo ha tenido una conducta responsable en un plano institucional, acompañando en los grandes temas, no ha determinado un esquema de bloqueo. El peronismo no es responsable del ejercicio de la economía ni del rumbo económico. Sí, indudablemente, hay parte de la estructura económica del país que venía arrastrándose. Pero reconozcamos que hubo algunas cuestiones de mala praxis que han empeorado la situación económica. Y no es atribuible al rol del peronismo en el Congreso. El Gobierno tiene problemas desde el punto de vista de su construcción política. Como diría Michel Foucault: carece de conceptos, muchas veces es falsa la comunicación porque no explica las cosas y en general, siendo un gobierno que tiene minoría en ambas cámaras, debería haber consolidado la idea de construir sobre bases de grandes acuerdos de política de Estado. Faltó el talento para lograr lo que hizo en el primer año. Abandonaron esa senda después de octubre de 2017.

—¿Qué pensás acerca de esta crítica de Miguel Angel?

DB: En general, el peronismo ha tenido una actitud democrática, que es no ser parte de un gobierno porque no ganó las elecciones, pero no bloquearlo. Y no veo en ninguna de las personas del Gobierno una obsesión con el peronismo. Hay muy poco espacio en la mente de esa gente para pensar en si Cristina, si el peronismo, si el trotskismo. Están pensando en qué hacen ellos, no mucho en los otros.

—¿Compartís la idea de que el peronismo es responsable de que la Argentina haya quedado por debajo de su potencial a lo largo de décadas?

DB: Tenemos una cultura en la que muchísima gente, si no la mayoría, tiende a no cumplir con las normas, con las leyes. En una encuesta reciente, ante la pregunta “¿A usted le parece que hay que cumplir con las leyes o es mejor hacer avivadas?”. El 76% dijo que es mejor la avivada.

—¿Y eso tiene que ver con el peronismo?

DB: El peronismo ha sido la expresión política de la anomia, y por eso es una expresión tan clara en la Argentina. La anomia es esa enorme cantidad de personas que viven en la economía informal. Mucha gente vive con su economía en negro. Tiene trabajo en negro, ahorra en negro. Yo estudié acá cuando era pibe y me compraba todos los dolaritos que podía cada semana para tenerlos en negro bajo mi cama. No hay culpables. No hay un malo. El país ha sido así, y el peronismo ha expresado mucho ese país.

