Ernesto Tenenbaum: "Lo de Alberto Fernández es un mal ejemplo y merece una autocrítica"

La noticia de que el presidente Alberto Fernández tuvo que aislarse por haber tenido contacto estrecho con Gustavo Béliz, uien dio positivo por Covid-19, y la foto en que se los vio sin barbijo, despertó toda serie de críticas entre ellas la del periodista Ernesto Tenenbaum.

"En los tuits que publicó dice 'como venimos recomendando me voy a aislar'... Lo principal que vienen recomendando es que no hagan lo que hacen. El Presidente está haciéndolo mal, en un tema importante no solo para él, sino para todo el país. En segundo lugar es un muy mal ejemplo para los jóvenes. Esto me parece mal, un mal ejemplo y que merece una autocrítica", dijo el conductor de Y Ahora Quién Podrá Ayudarnos, ciclo que se emite por Radio Con Vos.

El presidente Alberto Fernández fue sometido este miércoles 11 de noviembre a un hisopado de coronavirusque dio negativo, y ahora él y medio Gabinete se aislarán de forma preventiva,

El Covid-19 vuelve a tocar de cerca al Poder Ejecutivo y a los ministros, pero es la primera vez desde que inició la pandemia que el mandatario nacional tiene un contacto estrecho con alguien que contrajo coronavirus.

La explicación de Alberto Fernández

En un tuit, publicado este miércoles, el presidente Alberto Fernández dijo: “Me realicé un hisopado cuyo resultado fue negativo. A pesar de ello, como venimos recomendando, es importante el aislamiento preventivo para interrumpir los contagios. Me encuentro bien, sin síntomas de ningún tipo. Les agradezco a todos y todas la preocupación”.

Me realicé un hisopado cuyo resultado fue negativo. A pesar de ello, como venimos recomendando, es importante el aislamiento preventivo para interrumpir los contagios.



Me encuentro bien, sin síntomas de ningún tipo. Les agradezco a todos y todas la preocupación. — Alberto Fernández (@alferdez) November 12, 2020

La foto en que lo ve sin barbijo y las declaraciones posteriores del Presidente motivaron la crítica del periodista " La imagen que volvió de hace un par de días cuando estuvo en Jujuy en una cena con Evo Morales y Wado de Pedro. En esa cena no se usaron barbijos, no hubo distanciamiento, fue bajo un techo bajo, en un lugar cerrado y sin ventilación. Había más de 15 personas".



Y agregó: "Todo lo que no se debe hacer se hizo en esa cena. Si cuando Macri fue a Paraguay, cuando hubo manifestaciones opositoras dijimos 'eso es mal ejemplo', mucho peor es si lo hace el Presidente".

