Esteban Bullrich: "Es necesaria la vuelta a clases pero en una forma organizada, no de golpe"

"Por Zoom pero unidos", fue la consigna del encuentro virtual que encabezó ayer el senador nacional Esteban Bullrich junto a referentes de la primera sección y más de 600 dirigentes del PRO y vecinos.

El senador, quien venía de un duro cruce con la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien le cerró el micrófono, hizo eje en la educación, como ex ministro de la cartera educativa, y dio un panorama de la coyuntura política.

La incertidumbre sobre el regreso a clases y el impacto que la crisis del Coronavirus tiene sobre el sistema educativo en la Argentina, reunió al senador nacional con referentes opositores de Juntos por el Cambio de la región norte y oeste.

En ese contexto, el senador aseguró: “La educación debe ser el eje de toda discusión. Es una herramienta que genera voluntarios, fuerza y compromiso de la ciudadanía. Hoy no hay un plan, si bien es muy difícil llevar adelante cualquier tipo de política pública en este contexto de pandemia, las señales que da el gobierno no son buenas (…) hoy no hay orden”.

“Cuando asumimos en la Ciudad nos pusimos tres ejes: mejorar la calidad, mejorar la formación docente y modernizar la infraestructura escolar. Con el Plan Sarmiento le dimos Internet a nuestros alumnos, no solo una notebook”, explicó Bullrich.

“Por eso, para hablar de educación hay que hablar de consensos. Siendo Ministro de Educación de Nación firme un acuerdo de 14 puntos con los 24 ministros de educación del país sin importar su color político”, destacó el senador.

Con respecto a la vuelta a clases sostuvo: “Es necesaria la vuelta a clases, pero en una forma racional y organizada, no de golpe. Es importantísima la relación docente-alumno y debemos trabajar en la salud mental de nuestros jóvenes (…) la pandemia dejo en evidencia la importancia de la cuestión tecnología, esto deber ser casi fundacional en nuestro sistema educativo y la escuela tiene que adaptarse a esos cambios”.

El encuentro, impulsado por el diputado provincial del PRO, Alex Campbell, contó con la participación de Segundo Cernadas, concejal y referente del PRO en Tigre, y fue acompañado en Pilar por el ex intendente Nicolás Ducoté, en Escobar representado por Leandro Costa, en Ituzaingó por el joven Gastón Di Castelnuovo, y por Agustina Ciarletta, ex candidata en San Fernando que alcanzó el 30% en 2019.

Ducoté es uno de los posibles dirigentes que podría recalar en el directorio del Bapro o en el Grupo Banco Provincia como parte de un acuerdo de la oposición con el oficialismo. Sin embargo, al interior del PRO tiene competencia: en Pilar ya trabajan la diputada nacional, Adriana Cáceres (quien abrió una línea directa con el intendente Federico Achával) y el ex Superintendente de Servicios de Salud, Sebastián "el Dandy" Neuspiller, quien estuvo a punto de ser candidato en 2015 y terminó encabezando la lista de concejales.

Por su lado, Cernadas destacó el crecimiento de los encuentros virtuales de Juntos por el Cambio: “Cada vez son más los vecinos que participan de estas reuniones. Hay que fortalecer esta oposición constructiva para poder cambiar las cosas. Llevamos cuatro meses y medio de cuarentena y se está empezando a ver cosas muy negativas, como el manejo de la justicia y los problemas en educación. Hoy no sabemos en qué gastan los municipios los fondos enviados por la Provincia”.