Eugenio Casielles, el fundador que se fue de LLA: "No hay libertad de nada"

Este lunes, se conoció que el legislador de la Ciudad de Buenos Aires Eugenio Casielles, uno de los cuatro fundadores de La Libertad Avanza (LLA) abandonó el partido alegando varias diferencias con sus miembros, apuntando contra la "casta". "Esto no fue una medida de un día para el otro. Venimos con un camino empinado en LLA, donde cada día son menos los puntos en común que teníamos, muchas diferencias y planteamos lo que creemos que es una opción superadora, sobre muchas cosas que se hablaron cuando se fundó LLA y no se cumplieron", explicó durante una entrevista en La Previa en Modo Fontevecchia el ahora creador del nuevo espacio político "Transformación".

"Se llama 'La Libertad Avanza', un espacio donde se defendía la libertad y hoy en el espacio no hay ninguna libertad. No hay libertad de opinión, no hay libertad de acción, no hay libertad de nada. Es completamente verticalista y la opinión de los demás no importa. Difícil hacer política y aportar en un espacio donde no se puede opinar", reclamó.

Casielles, quien este anunció la creación de su propio espacio en el Teatro Regina del barrio porteño de Chacarita, sostuvo que "hoy el espacio solo sirve para levantar la mano y votar" y añadió: "No estoy para eso, me involucré en política para poder transformar, para poner mi granito de arena".

"Después se instaló el concepto de la casta, que el ajuste lo iba a pagar la casta y la lucha era contra la casta. Hoy mirás el gabinete y está Patricia Bullrich, está (Daniel) Scioli, está (Federico) Sturzenegger, está (Luis) Caputo", señaló.

"¿De verdad era contra la casta? Pareciera que no, cuando decían ir contra la casta creía que todos esos nombres eran la casta. No sé si estoy equivocado yo o está equivocado el espacio, pero hoy esos nombres son parte del gabinete y para mí eso es casta", cuestionó el legislador.

Casielles insistió en que "no hay espacio para plantear diferencias" y sobre su salida detalló: "Manifesté hace un tiempo mi disconformidad y hace unos 15 días di una ventana de oportunidad de ver si las cosas se podían cambiar y la respuesta fue negativa, así que comuniqué mi decisión al Presidente en privado en un mensaje".

"Tomé la decisión, a mi criterio, más sana y honesta, de la que puedo llegar a estar orgulloso el día de mañana", manifestó y amplió: "Hay que darle una oportunidad a un espacio nuevo pero tampoco hay que abonarlo durante cuatro años si uno está en desacuerdo".

El fundador de LLA, junto a otras tres personas, reveló que no hubo respuesta de parte del mandatario a su salida del espacio y expresó: "No hago las cosas para personas, las hago para el país, es mi responsabilidad y es el camino de vida que tomé, hablaría mal de mi si lo hiciera de otra forma".

"Mucha gente me llamó para sugerirme que no me fuera, diputados, otros legisladores, funcionarios, con el argumento de que a (Javier) Milei le va bien, que vuelan las encuestas, que va a ganar las próximas elecciones, que todos los días tira títulos muy buenos y yo no hago política para eso, eso no me moviliza", agregó.

Sobre los motivos de su salida, también manifestó que "atentan contra la democracia y la República" y profundizó: "Cuando dicen que el Congreso no sirve para nada están diciendo otra cosa más peligrosa, habla en contra de la base fundamental de nuestro país que es la República".

"El Poder que pone en duda a otro Poder está atentando contra la República, y acá se ponen en duda todos los poderes. No cumplimos lo que dice la Corte, no respetamos al Congreso, ¿sos el único poder?. Cuando dicen lo de la política, creo que los políticos en argentina son muy malos, pero no pongo en duda la política, porque si no hay política no hay democracia", continuó.

El legislador consideró que la política es la "herramienta para defender y ejercer la democracia además del voto, donde se plantan las discusiones para que el fin de la democracia se pueda ejercer" y advirtió: "Me parece que hay mucho tenor antidemocrático, anti republicano, no hay esto de la casta que nos vendió".

"En toda esta etapa fui planteando mis diferencias y hoy me fui del espacio y no me fui cuando Milei medía dos puntos, es un momento de opinión popular, me fui en su mejor momento de tirar títulos gigantes. No me voy porque me conviene, me voy porque no estoy de acuerdo con muchas cosas", concluyó.

