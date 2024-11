El legislador de la Ciudad de Buenos Aires Eugenio Casielles, uno de los cuatro fundadores de La Libertad Avanza (LLA), abandonó el partido y apuntó contra la "casta" en el gobierno de Javier Milei, además de considerar que "se llenó de aplaudidores y obsecuentes". En tanto, este fin de semana anunció en el Teatro Regina del barrio porteño de Chacarita la creación de “Transformación”, un nuevo espacio político.

De acuerdo a lo informado por Parlamentario.com, Casielles se distanció de la fuerza oficialista a la que definió como “un espacio lleno de obsecuentes”. En su discurso destacó que su decisión de dar este paso no responde a oportunismos, sino a la convicción de que “no se puede desaprovechar otra oportunidad histórica”.

“El país no puede seguir gobernado por los mismos nombres y las mismas prácticas que nos llevaron de un 5% de pobreza hace 50 años a un 50% de los chicos sin un plato de comida garantizado”, expresó Casielles. En ese sentido, el legislador porteño se refirió a la presencia de figuras como Patricia Bullrich, Daniel Scioli, Federico Sturzenegger y Luis Caputo en el actual gobierno, a los que asoció con la “casta” que LLA buscaba desterrar.

Continuando con las fuertes críticas, marcó que el espacio no es el partido que ayudó a fundar, siendo que no le gusta lo que ve y lo que oye. "Este espacio hoy se llenó de aplaudidores, obsecuentes, las mismas caras que gobernaron las últimas décadas y las mismas prácticas mesiánicas que nos hicieron fracasar una y otra vez", expresó.

Eugenio Casielles junto a Ramiro Marra fueron los que acercaron a Santiago Caputo a los hermanos Milei.

Además de los “amigos del campeón” que parecen rodear al Presidente, al dirigente porteño le molesta un rasgo que el partido oficial comparte con el kirchnerismo y La Cámpora: el alineamiento en materia exterior de la Nación Argentina. "Ayer era Putin, hoy es Trump, pero seguimos creyendo que nuestros intereses nacionales dependen del gusto personal o los amigos del presidente de turno", manifestó.

Al teatro Regina asistieron algunos youtubers, periodistas y analistas muy seguidos en redes sociales por el público, como "El Presto" o Álvaro Zicarelli, que junto a otros lograron crear un movimiento virtual que fue la base de los seguidores de Milei para terminar con la gestión de Alberto Fernández.

La carta pública en la que Casielles anunció su salida de LLA: "Regresamos las viejas formas a la arena política"

Días atrás, Casielles emitió una carta pública en la que anunciaba su salida de LLA por diferencias en la conducción del partido, la conformación del Gabinete nacional y las acciones que promueve el jefe de Estado.

En la misiva, hizo un repaso del inicio del espacio, donde se ubicó entre "4 o 5" impulsores del proyecto. Tras narrar el proceso de crecimiento de los libertarios en la arena política y la llegada a la Casa Rosada, el dirigente se despachó contra la actual cúpula que rodea a Milei.

"Al poco tiempo de llegar al poder, para mi sorpresa, varios de esos rostros que fungían de representantes arquetípicos del pasado, fueron elegidos para integrar el Gabinete nacional", escribió. En esa línea, profundizó: "Funcionarios que, con varios fracasos sobre sí, comenzaron a tallar no solo la gestión diaria de nuestra Patria, sino incluso a permear con sus ideas y sus prácticas, aquella opción nueva que quisimos poner a disposición de la ciudadanía".

Para Casielles, "también regresaron las viejas formas a la arena política". "Me dicen que en un contexto crítico las formas no son importantes, los procedimientos no son importantes, las instituciones no son importantes. Pero me pregunto si no es exactamente eso lo mismo que nos han dicho todas las últimas décadas. ¿Acaso el argumento de la crisis permanente no es parecido a lo que se ha vivido una y otra vez en estos más de cuarenta años de democracia o de incluso antes?", continuó.

Por otro lado, cuestionó la salida de funcionarios "por inclinación ideológica", en referencia a la decisión de Milei de echar a Diana Mondino y avanzar con la purga en el Ministerio de Relaciones Exteriores que ahora conduce Gerardo Werthein. "[Me pregunto si] sostener aplaudidores en detrimento de profesionales y si mostrarle al mundo que quienes nos conducen pueden ser eliminados a los gritos y de un plumazo, también no es parte de todo eso que vinimos a cambiar", lanzó.

Casielles fue uno de los dirigentes políticos más activos durante todas las exitosas campañas que llevaron a Milei a la Casa Rosada.

Sobre el final del texto, subrayó: "Lo que es más preocupante e incluso más peligroso, ¿cómo nos ha ido a los argentinos toda vez que los gobiernos de turno nos han enfrentado a unos con otros? ¿Cuánto hemos retrocedido como sociedad? ¿Cuánto nos han devorado 'los de afuera', como dice el Martín Fierro, toda vez que nos hemos enfrentado entre hermanos?".

"En ese gran '¿qué nos pasó?' y en tan poco tiempo es que me he planteado si mi pertenencia a La Libertad Avanza tiene el mismo sentido que tuvo cuando ayudé a fundarla y si no estamos justamente a tiempo de rever lo que estamos haciendo antes de que sea tarde", resaltó.

El caso de Casielles no es novedoso, pero sí resulta estruendoso porque fue uno de los dirigentes políticos más activos durante todas las exitosas campañas que llevaron a Milei a la Casa Rosada. “No hay disenso en LLA ni respeto por el que piensa distinto en alguna cuestión puntual. No hay democracia ni libertad de opinión hacia el interior de LLA y sólo hay obsecuentes”, explicaron amargamente cerca del legislador porteño en la previa del lanzamiento de la estructura partidaria.

Casielles junto a Ramiro Marra fueron los que acercaron a Santiago Caputo a los hermanos Milei. Sumado a esto, fue fundamental para nuclear a la juventud de la ciudad detrás de la candidatura a diputado nacional de Javier Milei y luego potenciarlo para llegar a la Presidencia.

Dicen cerca suyo que habló con el mandatario por su decisión de alejarse de LLA y de crear un partido nuevo “Transformación”. Sin embargo, lo dialogado y los términos del divorcio político no trascendieron por decisión propia del legislador porteño.