LLA redobla esfuerzos para ampliar su volumen parlamentario y poder territorial

Con un combo que se basa en el respaldo de una buena parte del círculo rojo, nombres propios para establecer conexiones y déficits al descubierto, el Gobierno trabaja contrarreloj para llegar de la mejor manera a las elecciones 2025. Bajo una apuesta máxima y optimista: conseguir un amplio volumen parlamentario, sumando 12 senadores y 50 diputados.

En La Libertad Avanza saben que lo sucedido en los comicios de 2023, que terminaron con Javier Milei al mando de la Casa Rosada, fue algo totalmente inesperado y “milagroso”. Un milagro que incluyó denuncias en torno a la compra y venta de postulaciones al momento de armar listas y magros resultados en las provincias que desdoblaron la contienda electoral local de la nacional.

Sin el nombre de Javier Milei en una boleta, LLA no peleó ninguna elección a gobernador, sacó porcentajes de votos de un dígito en varios distritos y en otros ni siquiera presentó candidato ante fuertes diferencias internas. Su performance electoral llevó al actual oficialismo a conseguir 7 senadores, de los cuales quedan 6 y 37 diputados para el Congreso nacional, que lograron crecer a 39.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Para dar vuelta la página, en el entorno de un armador libertario subrayan que aumentarán las recorridas en cada distrito de peso, con foco en la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, pero luego de la discusión con los gobernadores por el Presupuesto 2025. En las filas libertarias entienden que el trabajo territorial intenso en el interior, con actividades y presencias de las dos figuras del partido, Karina Milei y Martín Menem, puede generar recelos en los mandatarios. Justo en momentos en los que intentan conseguir entendimientos con ellos para la sanción del proyecto de cálculos de ingresos y egresos.

Y agregan que en los próximos meses creen que se observará una etapa de consolidación del armado. ¿Qué significa esto? Que todos aquellos que hoy están cerca o al menos conversan con la administración Milei jugarán a fondo y se colocarán la camiseta violeta. Todo en pos de lograr una performance en las urnas que deje como saldo la incorporación de 12 legisladores en la Cámara alta y 50 diputados, para redondear un bloque de 18 miembros en el Senado y de 89 integrantes en la Cámara baja. “Tenemos que estar cerca, interbloque mediante, de alcanzar el quórum el año que viene”, se entusiasman del lado del jefe de Estado.

Hay confianza en lo que pueda aportar el denominado círculo rojo: ya sea nombres para integrar nóminas o fondos para la campaña. Una muestra se dio el miércoles por la noche, en ocasión de la cena de la Fundación Faro, el think tank de LLA, en Puerto Madero, para recaudar dinero de cara a la campaña electoral.

Por allí desfilaron nombres como el de José Luis Manzano, Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical y de sintonía con el ministro de Salud, Mario Lugones, Eduardo Elsztain, dueño de IRSA y quien siempre acompañó la aventura política de Milei, Marcelo Mindlin, dueño de Pampa Energía, y Martín Migoya, la cara de Globant, además de representantes de importantes laboratorios.

En la Casa Rosada, se entusiasman con que el vínculo con los empresarios continuará en buena sintonía y hasta imaginan a alguno de ellos integrando alguna lista el año próximo, incluso se nombra a Marcos Galperin, dueño de Mercado Libre y un militante libertario en redes sociales, o Gustavo Grobocopatel, empresario agropecuario. De todos modos, todavía hay reclamos pendientes, que se pudieron escuchar por lo bajo en cada encuentro que Milei tuvo con integrantes del círculo rojo o con el Grupo de los 6 (el conglomerado que integran la UIA, la Sociedad Rural y la Cámara de Comercio, entre otros): los ejecutivos quieren que el Gobierno termine con el cepo cambiario lo antes posible y se niegan a dialogar sobre la posible reglamentación del artículo de la reforma laboral que penaliza con despido el bloqueo o toma de empresas. Dos cuestiones que todavía no tienen resolución para el oficialismo.

En el menú del armado, en LLA no descuidan la fase sindical y entraron en conversaciones en los últimos meses con al menos dos sectores. A través de Eduardo “Lule” Menem, la mano derecha de la influyente Karina Milei, con el sindicato de peones rurales, la Uatre de José Voytenco, que incluso aportó afiliados para engrosar el número de asistentes al acto libertario de Parque Lezama. Un detalle no menor: Voytenco está en la mira de la Justicia por posible enriquecimiento ilícito y con su obra social, Osprera, investigada y allanada por Federico Villena por números que no cierran.

Al mismo tiempo, Sebastián Pareja, principal armador bonaerense, aumenta charlas. Sin pactos consolidados aún, mantiene vínculos con una parte de Las 62 Organizaciones Peronistas que se referencian en Facundo Moyano, la cara del gremio de los peajes e hijo de Hugo. Y hay distintos sellos que se acercaron, como el partido FE y Republicanos Unidos, que tuvo como referente a Ricardo López Murphy. Pareja además no descuida las recorridas por el bastión del PJ y el viernes estuvo con José Luis Espert en la localidad de Escobar. Fue la primera foto con el diputado luego de tensiones iniciales.

No descartan demoler el edificio de Desarrollo

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, no descartó ayer la demolición del edificio sobre la Avenida 9 de Julio donde funcionaba el ex Ministerio de Desarrollo Social, que tiene una escultura gigante de Eva Perón en uno de sus lados.

Según comentó, el edificio “está en muy malas condiciones” y además “entorpece el tránsito dentro de una avenida troncal y central”. La decisión ahora está en manos de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien “está analizando la necesidad de tener o no tener ese edificio enorme que posee un costo de funcionamiento enorme porque no está en buen estado y ella será la que proponga al Poder Ejecutivo cómo seguir con ese edificio”.

El Gobierno ya avanzó en varias maniobras para quitar referencias al kirchnerismo, como el cambio de nombre del CCK por Palacio Libertad o el retiro de una estatua de Néstor Kirchner de la sede central de Anses que fue repudiada por los gremios de trabajadores estatales.