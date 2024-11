El Gobierno nacional confirmó este sábado que evalúa demoler el edificio del Ministerio de Obras Públicas (MOP), donde funcionaba el exministerio de Desarrollo Social, ubicado sobre la avenida 9 de Julio. La edificación ya había sido sujeta a debates durante la presidencia de Carlos Menem, pero principalmente desde el 2011, tras los grandes retratos de hierro de Eva Perón que se instalaron sobre sus fachadas norte y sur. Hoy la decisión depende de Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano.

"Lo que la ministra Sandra Pettovello está analizando es toda la infraestructura que tiene su Ministerio en todos los órdenes", aseguró el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en declaraciones radiales. A pesar de que el mes pasado Manuel Adorni dijo que este tema “no estaba en agenda”, Francos confirmó hoy que la titular de Capital Humano "está analizando la necesidad de tener o no tener ese edificio, que tiene un costo de funcionamiento enorme, porque no está en buen estado", argumentó.

"Es un edificio que no solamente está en malas condiciones, sino que además entorpece el tránsito dentro de una avenida central en la Ciudad", señaló Francos. Asimismo, el funcionario nacional recordó que la intención de demoler el MOP "no es nueva", ya que hace "décadas" que existe esa idea en las sucesivas administraciones. "La demolición del edificio no es nueva. Hace décadas que la escuchamos hablar. Me acuerdo de cuando yo era concejal en la ciudad de Buenos Aires en los 90, era un tema que siempre estaba en discusión", rememoró Francos.

El MOP es un ícono del paisaje de la Ciudad, aunque también funciona como centro de los reclamos sociales

El edificio fue construido como sede del Ministerio de Desarrollo Social en 1936, el primer rascacielos financiado por el Estado Nacional. Su estilo y vista privilegiada lo convirtieron en un ícono del paisaje de la Ciudad, aunque también funciona como centro de los reclamos sociales y su emplazamiento interrumpe la fluidez del tránsito en esa zona del barrio de Monserrat. Allí, en 1951 y desde un palco, Eva Duarte de Perón anunció su candidatura por el cargo de vicepresidenta, que luego renunciaría. Ese mismo año, en la terraza se instaló una antena que permitió realizar la primera transmisión de televisión del país.

Cuatro años después el MOP fue víctima de bombardeos durante el mismo atentado en Plaza de Mayo. En 1991 fue transferido al Ministerio de Salud. En 1995 el presidente Carlos Menem propuso la demolición del edificio, considerando que era un estorbo para el tránsito de la Avenida 9 de Julio. En 2002 fue declarado Monumento Histórico Nacional y en 2010 la expresidenta Cristina Kirchner ordenó la restauración del deteriorado edificio, que se declaró “en estado crítico”. Se restauraron su fachada y sus terrazas manteniendo su estilo racionalista, similar al del edificio Kavanagh y el Gran Rex. Al año siguiente se instalaron los murales de Eva Perón.

La cruzada antiperonista de Sandra Pettovello

En el marco de la batalla cultural emprendida por el Gobierno de Javier Milei, el Ministerio de Capital Humano avanza con un "proceso de reordenamiento en sus espacios públicos", esta vez retirando afiches, fotos e imágenes de Eva Perón. "Los edificios públicos son de todos los argentinos", afirmó la ministra Sandra Pettovello, quien este sábado compartió un video en sus redes sociales que muestran la remoción de una foto de Eva Perón, afiches y otros objetos.

La cartera encabezada por Pettovello difundió un comunicado detallando que "el Ministerio de Capital Humano ha iniciado un proceso de reordenamiento en sus espacios públicos, con el objetivo de garantizar la neutralidad partidaria y evitar la propaganda política en pos del respeto por la diversidad de pensamientos".

En ese marco, indicaron que "se procedió al retiro de un busto vinculado a figuras políticas en una de las dependencias del Ministerio. Este y otros elementos serán trasladados a depósitos correspondientes, como el de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), para su adecuada conservación". Se referían a un busto del exmandatario Néstor Kirchner que se encontraba en las oficinas centrales de la ANSES, ubicadas en Avenida Paseo Colón.

El viernes Pettovello informó sobre el procedimiento en su cuenta de X (exTwitter). Junto al anuncio, compartió imágenes en las que se observa cómo dos hombres cargaban la pieza escultórica en una camioneta. Más tarde, la ministra volvió a publicar un mensaje, más escueto, que cita: “Los edificios públicos son de todos los argentinos”. El Ministerio aclaró que aquellos objetos que "no estén patrimoniados y no sean propiedad del Estado serán entregados a sus dueños, siempre que estos puedan demostrar la titularidad”.

Desde el Sindicato de los trabajadores y trabajadoras de la ANSES (SECASFPI) repudiaron la acción y calificaron al Gobierno como la “nueva Revolución Libertadora”. “Esta medida, cargada de simbolismo autoritario, no es un hecho aislado: es parte de un proceso sistemático de desmantelamiento de la memoria histórica, los derechos sociales y las conquistas populares de los últimos años”, criticaron.

Apuestas online, Barrick Gold, Infraestructura y Aerolíneas Argentina: los antecedentes del nuevo secretario "todoterreno" de Pettovello

El viernes, cuando se ordenó la baja de la jubilación de privilegio y la pensión de Cristina Kirchner, Pettovello comenzó con el retiro de elementos en diferentes dependencias con el supuesto objetivo de avanzar hacia una "neutralidad partidaria" que respalde "la institucionalidad y el compromiso con todos los ciudadanos". Esta política se enmarca en una estrategia más amplia del Gobierno para eliminar progresivamente referencias a Néstor Kirchner y otros símbolos peronistas en espacios públicos.

Por ejemplo, el Centro Cultural Kirchner fue rebautizado como “Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento” el pasado 10 de octubre, mientras que el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner pasó a llamarse Gasoducto Perito Francisco Pascasio Moreno. Antes de que Javier Milei asumiera como presidente ya se había ordenado el retiro de un busto del exmandatario del ingreso al CCK, que fue trasladado a Quilmes.

