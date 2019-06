Evangelistas y pañuelos celestes ganan visibilidad en la confección de las listas

por Andrés Fidanza

Evangélicos, conservadores y militantes pañuelo celeste serán protagonistas de la elección nacional. Si bien no lograron ir bajo un sello que los englobe a todos, sus referentes mantienen diálogo y afinidad. Contarán con candidatos en varias categorías de las PASO. El ex carapintada y ex director macrista de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, competirá por la Presidencia. Lo hará desde el frente Nos, en alianza con la postulante a diputada evangélica Cynthia Hotton. Ese espacio negocia una arquitectura electoral en común con Unite por la Familia y la Vida, la fuerza de Amalia Granata en Santa Fe.

Dentro del oficialismo también habrá lugares para candidatos evangélicos. En la boleta de diputados por la Capital, Dina Rezinovsky irá octava en la lista. Se trata de una funcionaria del Ministerio de Salud y Desarrollo Social porteño, enrolada en la agrupación “Celestes por el cambio”.

Cuando se confirmó su postulación, la evangélica Rezinovsky le dedicó un tuit a Victoria Morales Gorleri, subsecretaria en el mismo Ministerio de Desarrollo: “Orgullosísima de compartir militancia, valores y amistad con vos”. Apadrinada por el legislador peñista Fran Quintana, Morales Gorleri será la segunda de la lista para diputados capitalinos. Durante diez años, fue secretaria de la Vicaría Episcopal de Educación, un cargo que le garantizaba un trato fluido con el entonces arzobispo Jorge Bergoglio. Tanto ella como Rezinovsky se oponen de forma intransigente a la legalización del aborto.

En la provincia de Buenos Aires, otro evangélico se presentará desde Juntos por el Cambio. Se trata de Gabriel Mraida, actual director Nacional de Prevención del Delito y la Violencia, en el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich.

El macrismo ensayó un equilibrio entre aspirantes pañuelo verde y celeste. Concedió que la ministra de Desarrollo Humano porteño, Guadalupe Tagliaferri, secundara a Martín Lousteau en la boleta para senadores. “Estoy a favor de la despenalización”, había declarado Tagliaferri. Pero a la vez dejó afuera de carrera al diputado Daniel Lipovetzky, uno de los macristas más activos en favor de la legalización.

“¿Qué otro partido te garantiza estar a favor de la vida sin matices? Si en el oficialismo están Miguel Pichetto y Lousteau. Y con los Fernández, ni hablar. No hay opciones. Nosotros somos el único frente que queda”, se enorgullece Cynthia Hotton.

Representante ante la Organización de Estados Americanos en Washington, Hotton afirma que su intención era lograr una unidad entre dirigentes y fuerzas que compartieran su perspectiva. “Hicimos un esfuerzo para sumar a todos”, revela.

Ese plan incluyó una negociación con el ex gobernador correntino José Antonio “Pocho” Romero Feris, quien buscará la Presidencia por el Partido Autonomista Nacional. También, una relación vigente con Amalia Granata. En la boleta de Granata, también entraron dos evangelistas a la Cámara santafesina: el pastor rosarino Walter Ghione y Juan Domingo Argañaraz.

Desde la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (Aciera), celebran que sus feligreses salten a la política electoral. Pero a la vez aclaran que no toman partido por ninguna fuerza.

Gómez Centurión tiene vice

Militar retirado y ex carapintada, Juan José Gómez Centurión será uno de los nueve precandidatos a presidente. Lo hará desde el Frente Nos, integrado por el Partido Conservador Popular, Acción Chaqueña, Fuerza Republicana, Ciudadanos a Gobernar, Nueva República y Nueva Unidad Ciudadana. En el gobierno macrista ocupó dos cargos importantes: la dirección de la Aduana y la vicepresidencia del Banco Nación. Pero en marzo pasado renunció, con la intención de ir por la Presidencia. Para conseguirlo, armó una alianza con distintos sectores conservadores. Recién ayer se confirmó su compañera de fórmula: será la abogada de 43 años Paola Miers. En agosto del año pasado, Miers denunció al médico y a las autoridades del Hospital sanjuanino Rawson, que le habían hecho un aborto legal a una chica de 14 años. La nena tenía retraso mental y había sido violada. La Justicia desestimó la denuncia, porque la interrupción del embarazo estaba prevista por ley. Y empezó una investigación contra Miers por

haber entrado al hospital sin autorización, para impedir que se concretara el aborto.