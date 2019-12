Evo Morales: "Arribé a Argentina para seguir luchando por los más humildes"

Noticias Relacionadas Evo Morales llegó a Argentina desde Cuba en condición de "refugiado"

El expresidente de Bolivia, que arribó al país procedente de Cuba en calidad de "refugiado", realizó sus primeras declaraciones a través de su cuenta en Twitter.



Evo Morales posteó "Hace un mes llegué a México, país hermano que nos salvó la vida, estaba triste y destrozado. Ahora arribé a Argentina, para seguir luchando por los más humildes y para unir a la # PatriaGrande, estoy fuerte y animado. Agradezco a México y Argentina por todo su apoyo y solidaridad".

El expresidente de Bolivia Evo Morales arribó durante la mañana de este jueves 12 de diciembre a la Argentina. La noticia fue confirmada por el canciller, Felipe Solá. "Acaba de llegar, viene para quedarse", detalló el funcionario en declaraciones al canal TN, e informó que el exmandatario ingresó desde Cuba al aeropuerto internacional de Ezeiza junto al exvicepresidente Álvaro García Linera, una exministra y un exembajador en la OEA. “Ahora están firmando el pedido de refugio”, explicó el canciller, y agregó que Morales “pidió asilo en su momento" y que "Macri no se lo concedió”.

Solá informó, además, que "no está prevista una reunión durante la jornada con Alberto Fernández", y recalcó: "No sabemos dónde va a radicar su residencia". Los hijos del ex presidente, Eva Liz Morales Alvarado y Alvaro Morales Peredo, ya están viviendo aquí desde hace semanas. Llegaron por pedido directo de Morales a Fernández, quien se comprometió de forma personal en la gestión.

Mi eterno agradecimiento al presidente @lopezobrador_, al pueblo y al Gobierno de #México por salvarme la vida y por cobijarme. Me sentí como en casa junto a las hermanas y hermanos mexicanos durante un mes. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) December 12, 2019

Por su parte, el secretario general de ATE, Daniel Catalano, que integra la comitiva que recibió a Evo Morales señaló que “estamos acompañando al presidente Evo, está bien, está entero”. Además agregó que “lo estamos llevando a un lugar seguro”.

En diálogo con El Destape Radio, el dirigente contó: “Felices de tenerlo en este país que lo va a cuidar. Contento de ser parte de esta comitiva”. Además, Catalano agregó que Evo “está con status de refugiado. Es un momento histórico” y puntualizó que “es una eminencia y hay que cuidarlo”.