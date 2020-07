Fabiola Yañez participó de la entrega de sillas de ruedas a niños con discapacidad motriz

En el mes de enero, la primera Dama acompañó a Alberto Fernández, en su gira por Israel. En dicha oportunidad tuvo un encuentro con el presidente y creador de la fundación Wheelchairs of Hope Argentina, Pablo Kaplan. Allí acordaron trabajar en conjunto, para el bienestar de los niños que lo necesiten. Por eso se coordinó la entrega de 13 sillas de ruedas para pequeños con discapacidad motriz.

Wheelchairs of Hope es una organización que se encarga desarrollar, diseñar, fabricar y proporcionar sillas de ruedas a niños que necesitan movilidad en todo el mundo. Este producto está diseñado específicamente para infantes, e intenta a través de la movilidad potenciar la educación, dándoles autoconfianza, independencia y mayores habilidades

"Sinceramente a mí me parece una idea excepcional (…) y me siento muy feliz que el día de hoy, se puedan entregar". Para estos niños una silla "significa un cambio muy importante en su calidad de vida y para sus familias también", agregó. Yañez destacó además que "es una preocupación menos (…) me siento muy honrada de que me hagan participe".

La iniciativa surge del viaje a Israel de la primera dama y el presidente

Durante el encuentro Pablo Chami, resaltó el compromiso social de la primera dama para impulsar este tipo de acciones solidarias. Y agradeció "ser un nexo, para poder ayudar a tantos niños y niñas que están atravesando situaciones adversas".

Participaron también la Coordinadora de la Región Noa del Foro de Mujeres de las Américas, Dra. Teresa Flores, y al intendente de la de Banda provincia de Santiago del Estero, Pablo Mirolo.

