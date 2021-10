Fallo contra un ex intendente: piden el pase a la Justicia Federal por presunto "lavado de dinero"

La situación judicial del ex intendente del PRO en Pilar, Nicolás Ducoté, vuelve a ser noticia. Es que la Fiscalía que tramita la investigación por supuestos pagos de más de un millón durante su gestión a una supuesta ONG fantasma, según los denunciantes, le pidió en las últimas horas al Juzgado de Garantías Número 7 de Pilar que se declare “incompetente” y que pase todas las actuaciones a la Justicia Federal, que ya lo procesó junto a otros ex funcionarios por causas que investigan otras presuntas maniobras de "lavado de dinero". En el entorno del ex mandatario municipal rechazaron las acusaciones y hablaron de una "causa armada".

Según el fallo, al que tuvo acceso PERFIL, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio de Don Torcuato estimó que las maniobras “son de competencia federal” al resultar "provenientes del Estado Nacional los fondos que fueran utilizados en el lavado de capitales" que desde la propia fiscalía consideran “están probados”.

Según la investigación a cargo de María Virginia Toso, el Municipio de Pilar durante la gestión de Ducoté le pagó en 2017 $1.690.000 a la ONG “Creando Familia y Futuro”, para llevar adelante políticas públicas sociales pero, según fuentes judiciales, habría sido una "sociedad fachada".

El ex intendente de Pilar, Nicolás Ducoté.

En ese marco, la causa comenzó con la publicación de El Diario de Pilar, que en 2018 denunció la presunta maniobra que dio inicio a la causa tras la denuncia de la entonces concejal del Frente Pilarense, Paula González, quien hoy ocupa la secretaria de Desarrollo Social del Municipio.

“La Fiscalía señaló en su pedido que pudo corroborar que los domicilios declarados en la AFIP por la ONG y donde debería estar en funcionamiento (uno en CABA y el otro en la localidad de Florida, Vicente López) corresponden a viviendas familiares que nada tienen que ver con la ONG; que Creando Familia y Futuro no cuenta con registro de contraprestación contratada por el servicio que debería, y que el Municipio que comandaba Ducoté hizo una contratación directa, "omitiendo" el proceso licitatorio”, publicó hoy el Cronista.

En ese entonces la Secretaría de Hábitat y Desarrollo estaba al mando de de Fabián Ferraro, mientras que el titular de “Creando Familia y Futuro” era Edgardo Jalil.

Además, según El Diario de Pilar hay una pericia contable que plantea que la "Asociación Civil Creando Familia y Futuro no registra otra actividad que no sea la prestación de un único servicio" (el supuestamente prestado al Municipio de Pilar) del que "ni siquiera" hay documentación que pruebe que se haya prestado y que, "en consecuencia, resulte compatible con los montos dinerarios erogados". Y que "la única facturación con la que cuenta (la ONG) ha sido aquella vinculada a las tres facturas mencionadas, correlativas (1, 2 y 3) cuyo único cliente resultó ser la Municipalidad de Pilar".

Filtran un audio de un intendente de Cambiemos pidiendo "arreglar" a los fiscales

En el fallo de la fiscalía de Don Torcuato se puede leer que, según Toso, esta causa y otra que investiga el desvío de los microcréditos "componen los eslabones" de una misma cadena porque "se ha observado entre ambas a los caracteres típicos de una maniobra de lavado de activos protagonizada por funcionarios municipales de alta jerarquía" y reconocen "a un mismo sujeto activo como actor principal: el ex intendente de Pilar Nicolás Ducoté".

Respuesta

Por su parte, en el entorno del ex intendente, consultados por PERFIL, explicaron: “Es una mezcla de dos causas. Hay una por microcréditos en el que estamos seguros que no va a pasar nada y no hay ninguna irregularidad de la que nos acusan. Supuestamente era por contratar al Banco Provincia para que la gente pueda cobrar el microcrédito y haber puesto los fondos en un fondo fiduciario del Estado hasta que se cobraran los microcréditos. Fue una denuncia política y esa está en la justicia federal”.

Sobre la causa en cuestión, cerca de Ducoté explicaron a este medio: “Esta ONG contrató el área de Desarrollo Social para hacer un observatorio, se hizo con un mecanismo avalado por ley, se hizo la facturación y se hizo el trabajo. Será un tema de la justicia que evalúe el trabajo y si hay un cuestionamiento, era un observatorio de políticas sociales. Lo que se hizo es mezclar las dos cosas para generar un título, para darle vuelo e inventar una acusación”.

“Son dos causas que no están conexas para que caigan en un juez que me viene persiguiendo y junta causas para tratar de armar una acusación judicial que sirva para lo mediático”, agregaron cerca del ex intendente. “La Justicia va a probar que fueron denuncias sin sustancia”, cerraron.

ES / ED