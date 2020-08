Quirós con el PRO: "La grieta no sirve, hay que acompañar las expresiones populares"

Fue una reunión reservada. Y, en más de una hora y media, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, dio una charla con el bloque de diputados del PRO que preside el peronista Cristian Ritondo, donde abordó desde la situación sanitaria en la Ciudad hasta el posible regreso a clases.

Cerca de las 11 de la mañana, Ritondo presentó a Quirós, con quien trabajó en la Provincia de Buenos Aires cuando el ministro porteño estaba a cargo de la Red AMBA (para construir centros de atención primaria de Salud en la Provincia) y el diputado era titular la cartera de Seguridad.

En su alocución, Quirós les planteó a los legisladores del PRO que la Ciudad fue “barrio por barrio” a buscar a los infectados. “Hay que detectar rápido al que lleva la enfermedad”, dijo, y agregó: “Es muy importante el linaje del virus”.

“En la Ciudad estamos en mil casos promedio aproximadamente y en los próximos días va a bajar”, confió. A su vez, se mostró preocupado por los casos en el resto del país y dejó el interrogante sobre qué pasará en el primer cordón del conurbano bonaerense.

Paralelamente, expresó que “el sistema de salud está bien, se incorporó mucho personal, se hizo un sistema de salud paralelo en la Ciudad”. En ese momento, intercaló también su visión política, algo que suele mantener en reserva para no alimentar suspicacias en plena pandemia.

“Ahora le tenemos miedo al contagio pero cuando ese miedo baje vamos a buscar un culpable (de la crisis que produjo el coronavirus) y ahí tiene que haber un líder. Por eso la grieta no sirve”, apuntó Quirós. En ese sentido, habló del 17A: opinó que las marchas “hay que observarlas y tomar recaudos pero hay que acompañar las expresiones populares”.

Sobre la futura vacuna, el ministro porteño manifestó que “entre noviembre y diciembre vamos a conocer las vacunas y su diferente nivel de efectividad”.

Y dejó un interrogante: cuánto será la tasa de utilidad para poder solucionar la pandemia y vences el Covid-19. “El debate (sobre la vacuna) tiene que tener una mirada humanitaria y no partidaria”, planteó.

Sobre el final, Quirós señaló la importancia de que los chicos vuelvan a la escuela, en particular aquellos en situación de vulnerabilidad que no pudieron tener clases virtuales.

La mayoría de los diputados del ala “dura” del PRO decidieron no participar. En cambio, estuvieron el larretista Álvaro González, Carmen Polledo y María Luján Rey, entre los más reconocidos.

Además, según fuentes parlamentarias, participaron también la cordobesa Soher El Sukaria, los jóvenes Dina Renzi (la creadora de stickers de la bancada) y el pampeano Martín Maquieyra, las vidalistas de la Provincia de Buenos Aires Mercedes Joury y Adriana Cáceres, Alicia Fregonese, Hernán Berisso y el ex michettista Alejandro García.

La nota al pie la dio Pablo Torello, hermano de José, el abogado amigo de Mauricio Macri, quien expresó que Quirós es su “nuevo ídolo”. Hubo risas entre los que tenían el micrófono apagado.