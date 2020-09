Fernández sobre la reforma judicial: "Eso lo hice yo y el que más debería celebrar es Macri"

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, desvinculó a la vicepresidenta Cristina Kirchner de la elaboración del polémico proyecto de Reforma Judicial. "¿Qué hizo Cristina?", se preguntó y aclaró: "Eso lo hice yo. El que más debería celebrar es Macri, porque estoy garantizando que no se haga lo que él hizo con la Justicia Federal. El tercer capítulo de la ley es casi una copia de la bancada macrista, recogía todos los pedidos de creación de juzgados federales y llevarlos adelante", aclaró.

"Hemos mandado una ley que ordena el funcionamiento de la justicia argentina. No es una reforma judicial. No altera ningún proceso en marcha", afirmó al ser entrevistado en Todo Noticias. "Que me vengan a decir que uso al Congreso como una escribanía es un disparete", aclaró.

"Lo dije toda la campaña, hay que reformular la Justicia Federal y seguí insistiendo, así que no digan que es obra de Cristina Fernández", apuntó.

Respecto a la regulación estatal de tarifas al sector de las telecomunicaciones, explicó que es "uno de los sectores más concentrados de la economía argentina" por lo que según su intención "va a funcionar igual que la medicina prepaga", cuyas empresas "consultan al Gobierno y el Gobierno dice cuánto pueden aumentar".

"Somos 44 millones de argentinos y hay 60 millones de celulares, es un servicio público.Internet hoy es el canal de comunicación por excelencia. Un chico que no tiene acceso a internet es un chico que no tiene información, es la biblioteca actual. Lo dice Finlandia, Noruega", explicó.

Refiriéndose a qué empresas afectará esta medida, dijo: "¿Cuántos tienen telefonía celular, fija, cable e internet al mismo tiempo? Hay uno solo. No está dirigido a ese uno la medida. Hay una enorme concentración en ese mercado, quiero que se promueva competencia. No hay competencia", dijo.

