Fernando Iglesias apuntó a Alberto Fernández por la violencia policial: "Háganse cargo"

Fernando Iglesias responsabilizó al gobierno de Alberto Fernández por los casos de violencia policial que hubo en Chaco, Tucumán y San Luis en las últimas semanas, que en varios casos terminaron en muerte.

Entrevistado en el programa Mirá lo que te digo, que conduce Luis Majul por LN+, el diputado nacional del PRO condenó los distintos episodios de violencia institucional y apuntó contra el presidente y todo su gabinete: "Hay todo un régimen represivo completamente ilegal y desmadrado. Yo escuché las declaraciones del Presidente y me parece insuficiente decir que ‘esta es una de las deudas de la democracia’. No, la verdad que no es una de las deudas de la democracia que a una persona la hagan desaparecer, la maten y la tiren a un barranco: es una consecuencia de una locura con respecto a la aplicación de la cuarentena, completamente injustificable y dictatorial de la que se tiene que hacer cargo el Gobierno", lanzó.

Así, el legislador cuestionó las declaraciones del Jefe de Estado en Twitter, que cuestionó la violencia policial hacia la comunidad Qom en Chaco. "Las imágenes de violencia institucional que hemos visto en las últimas horas en el Chaco son inaceptables. Celebro que el Ejecutivo provincial haya apartado a los efectivos, pero debemos trabajar más profundamente en una problemática que es una deuda de la democracia".

Las imágenes de violencia institucional que hemos visto en las últimas horas en el Chaco son inaceptables. Celebro que el Ejecutivo provincial haya apartado a los efectivos, pero debemos trabajar más profundamente en una problemática que es una deuda de la democracia. — Alberto Fernández (@alferdez) June 2, 2020

En esa línea, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, se manifestó el pasado domingo en una entrevista con PERFIL: "Lo que pasó en Chubut, San Luis y Tucumán escapa a nuestras manos, pero elevé notas a las provincias para manifestar nuestra gran preocupación por las irregularidades y lo sucedido invitando a tener un control riguroso de su personal. Debemos evitar que esta situación de emergencia se convierta en una situación de excepcionalidad en el ejercicio de Estado de Derecho".

"No quiero poner los dos casos, porque el de (Santiago) Maldonado no tiene nada que ver con el de (Luis) Espinoza. Maldonado no fue asesinado ni hubo desaparición forzada ni nada. Ahora estuvieron escandalizados durante meses haciendo campaña con esto. ¿Lo de Espinoza ya pasó, es una deuda de la democracia? No, Presidente, es una deuda de su Gobierno y sus gobernadores, háganse cargo porque son ustedes los responsables. No es una deuda de todos los ciudadanos".

Y concluyó: "Creo que somos una absoluta mayoría del país por no decir todo que se opone y reivindicamos el famoso consenso de Alfonsín. Ahora que se quieren apropiar de la figura de Alfonsín al menos respeten lo básico: la violencia política no, las desapariciones forzadas y los asesinatos por parte de las fuerzas policiales tampoco y hay una responsabilidad política que es suya y de su Gobierno".

