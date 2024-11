Ficha Limpia: con duros cruces, escala la crisis entre La Libertad Avanza y el PRO

Pese a que durante buena parte de la jornada del viernes el entorno de Javier Milei prometió no romper el vínculo con el PRO, ni escalar el conflicto que se desató por la caída sesión del proyecto de Ficha Limpia, el gobierno de Javier Milei se obligado a contragolpear luego de un durísimo comunicado del espacio de Mauricio Macri que acusó al Gobierno de “jugar a favor de los corruptos”.

El texto que elaboró el equipo de comunicación de La Libertad Avanza, en donde interviene el asesor presidencial Santiago Caputo, quien siempre trató de colocarle límites a los entendimientos con la fuerza amarilla, al igual que la secretaria general de la presidencia Karina Milei, no ahorró críticas al espacio opositor.

“Es repugnante el oportunismo como herramienta de acción política”, dice el texto que acusa al PRO de utilizar “vara suiza en la gestión ajena pero no en la propia”. En la administración libertaria, no toleraron que el macrismo los emparente con el kirchnerismo y tuvieron la necesidad de marcar total distancia, cargando de tensión un vínculo de idas y vueltas. Y dejaron en claro, tanto públicamente como en estricta reserva, que Milei trató de acercar posiciones con el PRO y pese al fracaso de la sesión, el proyecto iba a estar en el radar de LLA.

En esa línea, el Presidente se comunicó con la diputada Lospenatto para transmitirle tranquilidad y durante la jornada, con tensión latente, desde el entorno del libertario prometieron “no romper” los lazos con Macri. Pero el texto amarillo cambió los planes.

A su vez , los rumores en torno a un entendimiento entre la administración libertaria y la referente del Partido Justicialista no fueron gratuitos, al contrario: tal como lo admite un dirigente del oficialismo, significaron “balas” que impactaron de lleno y que obligaron a la Casa Rosada a desmentir un supuesto acercamiento con el kirchnerismo. Y, además, a generar un nuevo proyecto de ley en base al caído en desgracia por falta de consenso parlamentario.

Para que no queden dudas, el propio Milei estará involucrado en el monitoreo del texto que estará respaldado por el abogado Alejandro Fargossi, ex miembro del Consejo de la Magistratura de la Nación y cercano a la ministra de Seguridad, Patricia Bullirch. “Va estar orientando”, dijeron en Balcarce 50 sobre el rol del letrado, que aparece dispuesto a “reparar” los puntos oscuros de la propuesta original.

Uno de esos puntos tiene que ver, añaden, con evitar que el Poder Judicial de las provincias, que en muchas ocasiones tienen profundos lazos con los Ejecutivos, puedan sacar del juego electoral “con facilidad” a ciertos referentes. En LLA, repiten, no están de acuerdo con “judicializar” la política pero al mismo tiempo mencionan que “los corruptos” no deberían tener lugar en la función pública.

Más allá de este gesto, el líder libertario no quiere detonar puentes con Macri. Lo une con el exmandatario una relación personal, que quiere seguir cultivando, y también una noción de supervivencia: sin el respaldo amarillo, el Gobierno no podría avanzar con su agenda parlamentaria. Y, como lo ha dicho en reiteradas ocasiones, apuesta a una convivencia electoral en 2025. Una fusión. Por eso, su entorno se encarga de resaltar que la intención en estos momentos pasa por “no romper nada” ni escalar una disputa.

No obstante, la postura del referente libertario no posee reproducción automática en el triángulo de hierro que conforma con Karina Milei, la secretaria general de la presidencia, y el influyente asesor Santiago Caputo. Ambos resisten el entendimiento total y pleno con el macrismo y siempre que tienen posibilidad, colocan límites, marcan la cancha, como sucedió esta semana en el Congreso con el texto de Ficha Limpia, que nunca estuvo en la agenda del oficialismo y siempre fue visto como “algo del PRO”, como indicaron en Casa Rosada en más de una ocasión.

Dos de los ocho ausentes de LLA en la sesión de Diputados en la que se iba a debatir Ficha Limpia (Pablo Ansaloni, Maria Lorena Macyszyn, Carolina Piparo, Emilia Orozco, José Peluc, Santiago Santurio y Gerardo González, con Marcela Pagano en licencia) contaron con la orden directa de Caputo de no dar quórum.

Mientras que Karina Milei apareció sorpresivamente en los pasillos de la Cámara baja el pasado miércoles, en ocasión del debate del proyecto para combatir la ludopatía infantil y se mostró en uno de los palcos. La funcionaria tiene relación con varios de los legisladores ausentes, en especial y en las últimas semanas con Carolina Píparo.

La diputada que sonó para hacerse cargo de la Anses volvió a las filas oficiales gracias a una intervención directa de Karina, en un movimiento que también incluyó el regreso al bloque libertario de María Lorena Macyszyn.

Este grupo de ausentes, con nombres de peso en el ecosistema violeta como el de Santurio (un hombre de excelente relación con Caputo), decidió llamarse a silencio y no dar explicaciones ni dar señales sobre los motivos que los llevaron a no aparecer. Una fuente parlamentaria deja claro que la jugada de un sector del triángulo de hierro fue un mensaje liso y llano hacia Macri y no para mantener en juego a Cristina Kirchner.

Negociaciones desmentidas

Manuel Adorni, en su última conferencia de prensa, negó de manera enfática que el Gobierno haya establecido un pacto con el kirchnerismo. Versiones que sonaron luego del fracaso del proyecto de Ficha Limpia, que deja en carrera electoral a Cristina Kirchner, y tras el gesto de la senadora Lucía Corpacci, una dirigenta afín a la exmandataria, que apoyó el dictamen de designación de Ariel Lijo para la Corte Suprema.

Adorni recalcó que “no hay y nunca habrá un pacto con la corrupción, y eso implica que nunca va a haber un pacto con Cristina”. Sin explicaciones precisas sobre los motivos que llevaron a ocho integrantes del bloque de Diputados en LLA a ausentarse de la sesión, habló directamente del “grado de hipocresía de algunos sectores de la oposición”.

“El Gobierno no quiere que los corruptos vuelvan a ocupar cargos en el Estado”, subrayó el funcionario.

“Causa algo de indignación el grado de hipocresía de algunos sectores de la oposición acusándonos de cualquier cosa, una de ellas es de un pacto impunidad y no sé cuántas pavadas más”, dijo indignado, mientras hay por lo menos señales de entendimientos entre las dos fuerzas por la designación de uno de los dos candidatos que tiene el oficialismo para ocupar un lugar en la Corte Suprema.

Corpacci, integrante de la Cámara alta, de sintonía con Kirchner, respaldó el dictamen de Lijo para que el juez tenga un lugar en el máximo tribunal mientras que Juan Manuel Olmos, titular de la AGN y referente del peronismo porteño, mantiene terminales en La Libertad Avanza y afina diálogos en nombre de la exmandataria.

AmCham: “Herramienta indispensable”

La Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (AmCham) lamentó que no se haya sancionado el proyecto de Ficha Limpia y mostró su preocupación por la suerte que corrió el proyecto.

Mediante un comunicado, la organización habló de la importancia de una normativa para fortalecer las instituciones democráticas y restaurar la confianza ciudadana. “Más allá de ser un avance hacia una política más transparente, es una herramienta indispensable para reconstruir la confianza ciudadana en las instituciones democráticas”, subrayaron.

Amcham mencionó, además, que las políticas públicas orientadas a combatir la corrupción deben trascender las disputas partidarias: “No deberían estar subordinadas a intereses partidistas, sino alineadas con un compromiso colectivo hacia un sistema más justo, honesto y transparente”, señalaron desde la entidad.

Y valoraron un aspecto más del proyecto del PRO que el Gobierno prometió volver a impulsar con cambios: que “iniciativas como Ficha Limpia representan la señal de estabilidad institucional que el sector privado necesita para considerar seriamente a Argentina como un destino seguro para la inversión”.