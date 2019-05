Francisco De Narváez, la opción para enfrentar a Vidal y al kirchnerismo

por Rosario Ayerdi

En 2015, Francisco De Narváez bajó su candidatura a gobernador y se alejó de la política. Pero ahora lo tientan para que regrese. En Alternativa Federal no sobran los postulantes a la gobernación y, por ello, pensaron en él.

De Narváez ya habló con Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey y Roberto Lavagna. Los dirigentes que lleguen a la interna del tercer espacio compartirán el candidato que competirá contra María Eugenia Vidal y el postulante del kirchnerismo. Los presidenciables quieren que sea quien ya ganó la elección en este territorio en 2009, cuando compitió como diputado contra Néstor Kirchner.

Los dirigentes peronistas supieron, días atrás, que ya no podrían poner en marcha el plan A. Se trataba de la aparición en la escena electoral del conductor de ShowMatch, Marcelo Tinelli. Después de los amagos, recorridas y encuestas, el vicepresidente de San Lorenzo desistió de su incursión en la política. Los números en los sondeos no dieron lo que esperaba. No solo su imagen en la Provincia no lograba captar los votos necesarios, sino que no tenía posibilidades de pelear el podio ni con Vidal ni con cualquier candidato que decidiera poner Cristina Kirchner.

Cuatro años atrás, De Narváez iba a competir como gobernador acompañando a Massa como presidente. Pero en junio de 2015 se bajó. En aquel momento dijo que su decisión tenía que ver con la posibilidad de garantizar un acuerdo del líder del Frente Renovador con Mauricio Macri. El empresario nunca se llevó bien con el actual presidente pero en aquel entonces aseguraba que si se unían podían ganarle a Cristina Kirchner. Esta alianza no se dio y Macri ganó sin Massa.

Ahora, el objetivo es ganarle a Macri y que De Narváez se convierta en el candidato único del espacio. Faltan poco más de treinta días para el cierre de listas pero el empresario aún no sabe cómo van a resolverse las candidaturas en este Alternativa Federal.

Massa les asegura a sus compañeros que sigue en carrera en Alternativa Federal; Urtubey, que no aceptará la invitación de Cambiemos para ampliar la alianza y Lavagna no termina de confirmar que competirá con las internas como regla de juego. Habla con todos pero esperará hasta el final y que sus dirigentes ordenen la pelea presidencial para confirmar que su nombre volverá a estar en una boleta presidencial.

“Nunca me fui de la política. Lo que no hice es hablar de política, que son dos cosas distintas”, dijo De Narváez en el America Business Forum. “No me desentiendo de lo que pasa en nuestro país, que no está pasando por el mejor momento. Hay mucho por hacer y tenemos que poner el hombro y terminar con las divisiones”, agregó.