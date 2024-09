Francos recibe a la CGT para poner paños fríos tras la promulgación de la reforma laboral

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, recibirá este lunes a las 17 en la Casa Rosada a los integrantes de la cúpula de la CGT para aplacar la tensión tras la reglamentación de la reforma laboral que incluye un blanqueo de impuestos al trabajo, mayores facilidades para la contratación de empleados independientes y la posibilidad de “acordar alternativas para el cese laboral”.

Francos se reunirá con "agenda abierta" con una comitiva de la central obrera encabezada por el cotitular Héctor Daer y, según difundió la agencia Noticias Argentinas, del encuentro no participará Pablo Moyano, otro de los cotitulares y representante del sector más opositor de esa organización.

Sí se espera que concurra el otro co titular cegetista, Carlos Acuña (estaciones de servicio), y los jefes sindicales Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (UOCRA), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Jorge Sola (Seguros), Sergio Romero (UDA), Marina Jaureguiberry (docentes privados), Maia Volcovinsky (judiciales) y Argentino Geneiro (gastronómicos).

Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano

La reglamentación de la reforma laboral incluida en la ley de Bases y el conflicto por Aerolíneas Argentinas profundizó, en los últimos días, el vínculo de la gestión libertaria con la CGT, que meses atrás ya se había retirado del diálogo social promovido por el Gobierno.

Un blanqueo de impuestos al trabajo, mayores facilidades para la contratación de empleados independientes y la posibilidad de acordar alternativas para el cese laboral que “conformen tanto a los trabajadores como a las empresas” forman parte de la reglamentación de la reforma laboral que dio a conocer el Gobierno la semana pasada.

A pesar de la tensión con la CGT, en los últimos días hubo un gesto del Gobierno hacia los gremios a partir de la decisión del Congreso de posponer el tratamiento de un proyecto sobre “democracia sindical" que promueven el PRO y la UCR.

Esa iniciativa, que fue pospuesta de su tratamiento en comisiones, propone eliminar la reelección indefinida de los sindicalistas, prohíbe la cuota solidaria, garantiza la representación de las minorías en los cuerpos de los sindicatos, obliga a presentar declaraciones juradas y fija medidas para "democratizar las obras sociales", entre otros puntos.

Guillermo Francos afirmó este sábado que el Gobierno va a promover "fuertemente" la actividad aérea de empresas privadas y dijo que Aerolíneas Argentinas "va a desaparecer" si no se adapta a esa circunstancia. "Nosotros vamos a promover fuertemente la actividad aérea de empresas privadas que vengan a la Argentina a trabajar como se trabaja en el mundo aerocomercial", aseguró Francos en declaraciones radiales.

En esa línea, el ministro coordinador enfatizó: "Si Aerolíneas Argentinas no se adapta a eso, va a desaparecer, porque el Estado no va a poner más plata para mantenerla". Además, como otras voces oficialistas, el jefe de Gabinete dijo que si "los trabajadores de la empresa quieren hacerse cargo de Aerolíneas, que se hagan cargo" y se "lleven la compañía". "El Estado no va a pagar el déficit de Aerolíneas", subrayó Francos.

Las declaraciones de Francos se produjeron en medio de la tensión entre el Gobierno nacional y los sindicatos aeronáuticos por reclamos salariales, y después de que el presidente Javier Milei firmará un decreto para facilitar el proceso de privatización de la aerolínea de bandera.

