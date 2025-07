Gabriel Katopodis admitió "tensiones" con Máximo Kirchner, pero desmintió una pelea a las trompadas

Tras las versiones de una supuesta pelea “a las manos” entre el ministro de infraestructura bonaerense y el diputado e hijo de Cristina Kirchner (por el cierre de listas del próximo sábado 19), Gabriel Katopodis desmintió que hubiera discusiones “de tal magnitud” con Máximo, como la que dejaron trascender algunos medios. El funcionario admitió, sin embargo, que las reuniones previas a fechas importantes (sobre todo relacionadas a los comicios) suelen ser “más tensas”, pero insistió categóricamente en que “nunca llegó a las trompadas”.

Los dichos de Katopodis ocurrieron durante una entrevista con Nacho Girón, en CNN Radio, cuando el periodista le consultó: “Te quiero preguntar sobre el cierre de listas que, naturalmente, puede generar tensiones en todos los espacios políticos. Se ha contado en los últimos días que, en algún momento hubo tanta tensión que vos mismo habrías sido protagonista hasta de alguna escaramuza que se podía ir a las manos”.

El funcionario, con aire despreocupado y restándole importancia, respondió: “No, mucha literatura. Me parece que estamos en estas horas donde se van a se van a cargar de anécdotas y de historias, cosas que realmente no ocurrieron”. En esta línea, Katopodis señaló que, durante el mismo día que ocurrió el supuesto conflicto, terminaron sentados con Máximo “resolviendo muchísimas cosas de las que se tenían que encargar”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Además, Katopodis manifesto que la oposición, y puntuamlente su espacio, están convencidos de que hay una buena cantidad de bonaerenses enojados con Javier Milei: “Muchísimos bonaerenses que a dos años sienten que el esfuerzo y el sacrificio que les pidió el presidente desde el primer día no está teniendo ningún fruto, ningún resultado”.

En este sentido, señaló que hay poca gente que, desde el comienzo de esta gestión pueden afirmar que están mejor: “Oh casualidad, son aquellos que vienen siendo, de alguna manera, beneficiados con muchas de las decisiones que Milei viene viene tomando”.

Milei, frente a un nuevo desafío a su experimento

“Los gobernadores ya no le creen a Milei”

Durante otro tramo de la entrevista, el periodista le consultó a Katopodis por la situación actual, el enojo de diversos actores sociales de la política y, puntualmente, si notaba que “hubiera libertarios enojados”. Ante la pregunta, el funcionario indicó: “No tengo claridad exactamente de cómo está. Lo que sí siento, es que hace tres meses para acá hay un cambio en el humor social. Ya estamos en otra etapa. Que haya 23 gobernadores con una mayoría realmente muy, pero muy importante en el Congreso la semana pasada habla de que ningún gobernador le cree a Milei”.

Además, señaló que se trata de políticos “que asistieron a tomarse distintas fotos, firmaron convenios”, pero luego dicen “por lo bajo” que el presidente no cumplió con sus promesas: “Hay una caída de la actividad industrial, que tiene que ver con la caída y el parate de las economías regionales, con el freno de toda la obra pública. Esto no contiene a ninguno de estos de estos gobernadores. Existe, también, la sensación de que es mucha la gente que está empezando a tener problemas de laburo y no llega a fin de mes”.

Katopodis indicó que, para muchos ciudadanos, los dos años de gobierno implicaron “más sacrificio que beneficio, más esfuerzo que premiación”. Sobre este tema, retomó la cuestión de los comicios y marcó: “Eso es lo que se va a elegir y se va a decidir en la próxima elección”.

TC