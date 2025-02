Gabriel Katopodis: "El objetivo prioritario es frenar a Milei"

Para Gabriel Katopodis, la próximas elecciones provinciales representan "la oportunidad de expresar, una sola vez, con una palabra muy firme, que así no se puede más". Al ser consultado por el lanzamiento del movimiento Derecho al Futuro, el ministro bonaerense considera necesaria "la construcción de un gran frente político, social, empresarial, universitario que confronte con una coalición reaccionaria de derecha". "No hay ninguna duda de que el gobernador Axel Kicillof es el gobernador más atacado", agregó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Gabriel Katopodis es ministro de Infraestructura y Servicios de la provincia de Buenos Aires, abogado egresado de la UBA, con posgrado en Gestión Pública en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Lidera, además, la agrupación política Compromiso por San Martín desde hace más de 20 años. Se desempeñó como funcionario del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, como gerente general del Fondo de Capital Social entre los años 2003 y 2005, como subsecretario del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires entre 2005 y 2008, y fue intendente del partido de General San Martín desde el año 2011 hasta 2019. Entre 2019 y 2023 fue ministro de Obras Públicas de la Nación Argentina.

Alejandro Gomel: ¿Hubiera sido distinta, con Héctor Kirchner en vida, esta época de la Argentina?

Bueno, no hay duda de que Néstor fue, seguramente, uno de los dirigentes que más enfrentó los poderes fácticos, que más propuso y trabajó, generó políticas y decisiones para democratizar buena parte de las decisiones en la Argentina. ¿Dónde se toman las decisiones en un país? Es una pregunta fundamental ¿En qué ámbito? ¿En qué oficina? ¿En qué manzana? Y me parece que en ese sentido, Néstor es una referencia muy clara de cuáles son las decisiones y de dónde se tienen que tomar las decisiones para que un país sea soberano.

AG: Una de las primeras cosas que hizo fue un cambio sustancial en la Corte Suprema de Justicia. Y hoy estamos con miembros de la Corte Suprema por decreto...

...Que a la luz de lo que estamos viendo, de lo que intentó Macri en su momento, sin duda que todas esas propuestas del peronismo y que Néstor llevó adelante y propuso, terminan siendo ejemplares. Terminan siendo también una referencia de calidad institucional, con lo cual no tengo ninguna duda de que todo lo que estamos viviendo es un verdadero retroceso y tiene que ver con, bueno, con un desprecio por el funcionamiento de las instituciones y de las reglas de juego que sigue avanzando, que vamos naturalizando en el país y que es gravísimo.

Este fin de semana se lanzó la nueva agrupación encabezada por Axel Kicillof. ¿Qué ocurrió exactamente? ¿Hay un quiebre? ¿Hay enojos? ¿Se puede recomponer?

Hay una decisión de seguir, como lo hacemos todos los dirigentes, todos los sectores que participamos con eje en el peronismo, hay una necesidad fundamental de agrandar el espacio opositor a Milei. Necesitamos más votos que los que tuvimos, y de cara a la próxima elección, son votos que hay que ir a buscar. Y la pregunta de cómo vamos a representar a toda esa gente que no nos votó, que no se siente peronista, no se siente kirchnerista, no se siente axelista, a todos esos ciudadanos de a pie, laburantes, trabajadores, clase media, jubilados, los tenemos que ir a buscar. Y bueno, nosotros creemos que es de distintas maneras, de muchas formas. Una puede ser esta, no la única, pero puede ser una manera de convocar, de ampliar, de poner en movimiento una dinámica de construcción política que necesitamos tener.

Tenemos que tener un frente mucho más grande, mucho más amplio, mucho más fuerte para ganar las elecciones, pero también para confrontar con los ataques feroces que está llevando adelante el gobierno nacional contra la provincia de Buenos Aires. No hay ninguna duda de que el gobernador Axel Kicillof es el gobernador más atacado. Este es el dirigente opositor que gobierna más atacado por las políticas y las decisiones de Milei, y que en ese ataque no se ataca una persona, sino que se ataca una provincia. Y nosotros tenemos que poder fortalecer, defendernos y tener más fuerza para esa defensa.

Elizabeth Peger: A partir del objetivo que ustedes plantean con el lanzamiento del movimiento Derecho al Futuro, ¿por qué genera, entonces, tanto ruido y rechazo en el kirchnerismo?

Porque me parece que el kirchnerismo está en un proceso de debate. Es cierto que estamos en un momento donde todo se ha vuelto un poco más horizontal porque hemos perdido, porque hemos tenido una derrota. Y eso más trabajoso, y requiere más responsabilidad de todos. Ahora, no hay ninguna duda de que en el objetivo fundamental, estamos todos parados en el mismo lugar. El objetivo fundamental es, por supuesto, frenar a Milei. Que las próximas elecciones en la provincia de Buenos Aires signifiquen, una decisión de poder plantarnos. Nosotros necesitamos que las próximas elecciones, ahora, las que tenemos seguramente en pocos meses, sean un gesto del conjunto de los bonaerenses y de la sociedad en la provincia de Buenos Aires que le pueda poner un freno y un límite al desastre que está llevando adelante Milei en la provincia de Buenos Aires. Y en ese objetivo estamos todos parados en el mismo lugar.

Después podemos tener matices, miradas sobre si esta es la manera, si es esta y otras. Bueno, yo soy de los que creo que son múltiples las cosas que hay que hacer. Hay que construir documentos, hay que organizar corrientes, hay que movilizar a la ciudadanía, pero lo más importante, y por sobre todo eso, lo que nosotros necesitamos es que haya mucha conciencia de que esta elección es fundamental. La elección tiene que ser vista por la ciudadanía no como un problema, no como una carga de que tengo que ir a votar dos, tres, cuatro, cinco veces, sino como la oportunidad de una sola vez de expresar con una palabra muy firme que así no se puede más.

EP: ¿Cuándo se podría votar?

No lo sabemos. El gobernador lo viene planteando, dialogando con todos los sectores, y escuchando a todos los sectores del peronismo, pero también de la oposición, porque, por supuesto, esta es una decisión institucional que tiene un impacto en el funcionamiento institucional de la provincia. No es un problema de un partido. Y en base a eso va a tomar la decisión que mejor le sirva a los bonaerenses. Tenemos mucha confianza en los bonaerenses, en el contrato que tiene el gobernador con los bonaerenses. Tenemos mucha confianza en la oportunidad de elegir un momento donde se pueda votar también en clave provincial...

EP: Entonces, está claro que va a haber desdoblamiento.

No. Lo pongo en valor es simplemente que hay muchas opiniones sobre el tema. El Gobernador viene escuchando a todos. Muchos intendentes y muchos sectores vienen marcando esta posibilidad como una elección diferencial para poder ponerle luz a que hay una manera de gobernar en la nación sin obras, sin ciencia, sin universidades, con un castigo muy pero muy fuerte a los que trabajan y producen. Y un modelo bonaerense, que lidera Axel Kicillof, que está exactamente en las antípodas.

EP: ¿Usted piensa cuándo deberían hacerse las elecciones provinciales?

Sería bueno seguir conversando con todos los sectores.

EP: Imagino que tiene opinión.

La verdad que creo que cada partido hay que jugarlo. El partido hay que jugarlo el domingo que viene, a la hora que sea, en la cancha que nos pongan. Y lo que nosotros tenemos que poner eje, en donde tenemos que hacer foco, es en que Milei está tomando decisiones todos los días contra los que trabajan y los que producen. Y que todos los días toma decisiones de un ataque feroz a los intereses de la provincia de Buenos Aires. Que él está convencido de que si nos quiebran la provincia de Buenos Aires, si rompen la provincia de Buenos Aires, no solo que desarma este sistema federal, sino que, fundamentalmente, quiebra una de las resistencias. La provincia de Buenos Aires fue casi una de las únicas provincias que en el 2023, en agosto, en octubre y en noviembre, validó más obra pública, más universidades y votó por un modelo de producción y de trabajo, y me parece que eso es lo que está en discusión en esta circunstancia.

La nota al pie sería: a ningún gobernador le estamos pidiendo lo que le estamos pidiendo al gobernador Axel Kicillof en términos de que se defina y de que elija determinada fecha. Cada gobernador está eligiendo su cronograma electoral. No hay dudas de que son elecciones provinciales, pero de vuelta vamos a escuchar a todos los sectores, y en base a eso vamos a tomar la mejor decisión para el bien de la provincia de Buenos Aires.

Alejandro Gomel: Me preguntaba yo: ¿por qué será que produce tanto enojo, que se haya lanzado esto?

No sé si tanto enojo. Exageran un poco y son parte, de vuelta, el peronismo es un movimiento, es una fuerza política activa, con mucha política interna. No es un espacio en las redes solamente, con posteos y gente que participa con likes, sino que es un movimiento con distintas opiniones y matices. Y me parece que lo más importante es la convicción que todos tenemos de tener que construir algo más amplio, de que el peronismo tiene que convivir con otras fuerzas políticas, de que hay una representación de todo lo que no es Milei en clave de modelo de país, de producción.

Hoy, en la Argentina, el único que hace negocios es el que timbea, y eso no está bueno para el país, pero fundamentalmente no está bueno para la provincia de Buenos Aires. Entonces, nosotros tenemos que poner el eje en ese punto y poder explicar, todos los días, que hay una gran, gran angustia. Lo que está pasando en la industria, lo que está pasando en el comercio, lo que está pasando, y lo que pasó en materia de temporada… la peor temporada en décadas. No hay ninguna buena noticia, no hay ningún elemento que nos haga pensar que la macroeconomía está controlada y que, de a poco, el bolsillo de los argentinos se va a ir aliviando.

Lo único que hay es preocupación, angustia, y Milei como un gran estafador. Pero no solo por lo que hizo con la criptomoneda, sino estafador porque nos dijo que la Argentina iba a ser Alemania, Irlanda, porque nos dijo que íbamos a vivir todos mejor. Estafador porque la gente no puede pagar los remedios, porque le sacaron los remedios gratuitos, porque no puede pagar la boleta de luz. Entonces, frente a la gravedad de lo que está pasando, no tenemos ninguna otra posibilidad, no tenemos un segundo para perder que no sea en la construcción de un gran frente político, social, empresarial, universitario, que confronte con una coalición reaccionaria de derecha que está haciendo mucho, mucho daño en la Argentina.

Claudio Mardones: Me agarro de la lírica deportiva con la que nos estaba contestando. Nos decía claramente, "Yo soy el idea, nos organizamos, definimos el momento, vamos a jugar a la cancha y lo vemos ahí en el partido." Y ahí le pregunto, porque debe escuchar mucho esta pregunta: ¿Cuándo?

Bueno, hay un hecho que es que el gobernador, que ganó las últimas elecciones, que ya fue reelegido, que validó de alguna manera su autoridad y su legitimidad en la provincia de Buenos Aires, va a tomar la mejor decisión. Él tiene la mayor responsabilidad de liderar la estrategia electoral, de vuelta, habiendo escuchado a todos, dialogando con todos los sectores. Seguramente no hay una solución perfecta. Cada propuesta que uno pueda hacer tiene sus pros y sus contras. Pero, por supuesto, que nosotros vamos a privilegiar fuertemente la posibilidad de que los bonaerenses puedan mirar lo que se está haciendo en la provincia de Buenos Aires, evaluar y balancear... Porque pasó un año. Después de un año no son ni promesas ni expectativas ni enojos los que expresan el voto de Milei.

Lo que es Milei está claro, es esto. No hay mucho para discutir, es esto. Se puede cuantificar, se puede hacer un buen inventario de cuáles son los resultados después de un año y, fundamentalmente, de preocupación hacia dónde nos quiere llevar, del punto de llegada, del lugar donde quiere poner a la Argentina. Y la verdad que el lugar donde quiere poner a la Argentina para nosotros no es un buen lugar. El programa que lleva Milei, que tiene en la cabeza y que lleva adelante, es un programa sin obra pública, sin universidades. ¿Tengo que contar yo qué está pasando con las rutas nacionales que están totalmente abandonadas?

CM: Bueno, usted encabezó un planteo precisamente con el tema de las rutas.

Claro, porque hay unos 20 intendentes que tienen rutas nacionales en la puerta de sus pueblos, pero que esas rutas son vías diarias, son como avenidas urbanas para ellos. Porque salen de su pueblo y tienen que ir a cualquier lado y tomar esa misma ruta que nosotros por ahí la tomamos una vez cada dos años. Para ellos es tres o cuatro veces por día. Están destruidas, abandonadas. Y lo que hemos denunciado es que el gobierno nacional tiene los recursos para arreglar esas rutas, por un imperativo legal, por el impuesto a los combustibles, y no la usa.

Y no solo no la usa, sino que se la manotea y la usa para otra cosa. Bueno, la verdad que nosotros estamos denunciando y queremos saber dónde está esa plata. ¿Qué hizo el Gobierno con esa plata? Que tendría que haber estado invertida en el mejoramiento y la conservación, la repavimentación de las rutas. Hoy tenemos las rutas todas destruidas. Ahora, el gobierno nacional sigue cobrando impuestos, sigue cobrando peajes, y se queda con la plata.

