Giavarini llamó a esperar a Alberto con "esperanza" y "vigilante actitud"

por Mariano Beldyk

Con “esperanza” y “vigilante actitud”. Asi describió el ex canciller Adalberto Rodríguez Giavarani el modo cómo esperan la asunción del próximo presidente de la Argentina, Alberto Fernández.Lo dijo ante una sala colmada de empresarios y diplomáticos reunidos en una nueva edición de los almuerzos del Rotary Club en el Hotel Sheraton.

“Miramos con esperanza y atenta mirada, con vigilante actitud ciudadana, la asunción del nuevo presidente”, subrayó el economista como orador central del evento. Y añadió que “el juego democrático está en la Argentina hace largos 35 años y a todos nos toca, en nuestra proporción, defenderlo y mejorarlo”.

En un discurso de escasos 10 minutos tras el cual rehusó responder preguntas de los periodistas, Giavarini ponderó el próximo traspaso de mando como un símbolo de solidez democrática tras la elección de un neuvo gobierno argentino por el voto popular. “Todo capítulo democrático es motivo de alegría.Tiene que serlo siempre y cuando breguemos por la unidad nacional, el diálogo de las instituciones, por la profundización de los valores republicanos de nuestra patria, por el respeto mutuo, por el trato cordial y fraternal en todas las instancias”.

En particular, el presidente del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) contextualizó el inminente pase de gobierno en el marco de una Latinoamérica convulsionada por los estallidos sociales y la inestabilidad institucional en la que “la norma es el desorden.”

“Nuestra región, Latinoamérica, está atravesando un período de singular complejidad, por la proliferación de manifestaciones que, en última instancia, poseen como trasfondo el reclamo de mejores condiciones de vida a raíz de problemas etructurales de larga data en el continente”, sostuvo Giavarini. Desde la mesa principal, lo contemplaban algunos embajadores de esas naciones sacudidas por los reclamos sociales, como el colombiano Àlvaro Pava Camelo, cuyo país atraviesa hoy el tercer paro nacional en apenas 14días.

Según Giavarinni, solo la construcción de un lazo activo y al “que no se puede descuidar” puede contribuir al compromiso de hallar mejores emcanismos para canalizar las demandas insatisfechas. Y nuestro país no puede jugar un rol de prescindencia: “La Argentina ha establecido una tradición de no intervención en los asuntos internos de los estados pero también de no indiferencia. Es decir, se debería regir por un principio de prudencia, como decían los griegos, en orden a dirimir sus posiciones en cada uno de los casos.”

En este sentido, lo que se debe priorizar, acorde al titular del CARI, es priorizar la integracoón basada en el mutuo respeto, el apoyo irrestricto a las instituciones democráticas y fortalecer la comprensió de las particularidades de cada pais. Bajo el irrenunciable precepto de “desterrar siempre el uso de la violencia como forma de interacción”.