El Gobierno afirmó que no se utilizaron fondos públicos para construir los caniles que pidió Javier Milei

A través de un dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación, el Gobierno de Javier MIlei informó que no se utilizaron fondos públicos para construir los caniles para los perros del presidente en la Quinta de Olivos y rechazó que los detalles asociados sean requeridos bajo solicitudes de acceso a la información pública, ya que “son de naturaleza privada y familiar, no tienen relevancia pública y, por tanto, no deben ser divulgados bajo la mencionada ley”.

“Las áreas competentes de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación informaron que los gastos vinculados con el acondicionamiento del Sector Casa sustentable, para ser utilizado para caniles y/o los relacionados con el cuidado y manutención de las mascotas, no fueron abonados con fondos del Tesoro Nacional”, aseguró el organismo conducido por Rodolfo Barra.

Karina Milei había solicitado la intervención del servicio jurídico para analizar el encuadre de varias peticiones de acceso a la información pública que requirieron detalles como “la cantidad, raza, nombre, edad, marca y tipo del alimento que consumen, elementos destinados al cuidado y manutención, incluido su embellecimiento; información vinculada a su estadía en la residencia Presidencial —fecha de ingreso, profesionales afectados a su cuidado pasado y presente, entre otros—, y al origen de los fondos con los que se solventaron las obras destinadas a su alojamiento (caniles)".

En ese sentido, el dictamen de Barra subraya que la ley de acceso a la información pública tiene como objetivo garantizar la transparencia y rendición de cuentas de la función pública y no para dar rienda suelta a la curiosidad sobre cuestiones privadas. "El régimen de información pública no puede ser transformado, por vía de un ejercicio abusivo del derecho, para erigirse en un instrumento para canalizar la simple curiosidad ciudadana, que por cierto genera necesidad de incrementar áreas del estado y consiguiente dispendio de recursos públicos", explicó.

Por lo tanto, el procurador del Tesoro de la Nación consideró "razonable y conveniente" modificar el artículo 3 de la ley de acceso a la información pública para evitar prácticas abusivas. Según Barra, se llega al “absurdo” al aplicar esta normativa para “pedidos que no involucran cuestiones públicas ligadas a la actividad estatal (tales como la marca de té que consume un funcionario, o la raza y color de su mascota)”, ya que afecta el “normal desarrollo de las tareas que son competencia de los órganos involucrados”.

“La banalidad misma de la cuestión impone no sólo el rechazo del pedido sino que debería mover a la reflexión acerca del gasto (material y personal) innecesario, inútil e intrascendente que, para el Tesoro, este tipo de solicitudes provoca”, discutió el abogado. “Toda solicitud de información que carezca de interés público, por referirse a datos ajenos y desvinculados del accionar típicamente estatal, descarta la obligación de encauzarla por la vía del régimen”, insistió.

Qué dijo Javier Milei al respecto: "Cinco perros, cinco caniles"

En una entrevista que brindó el presidente Javier Milei a la CNN, difundida el 31 de marzo, habló sobre su rutina en Olivos y contó que lo primero que hace en el día es visitar a sus perros, que permanecen en caniles en la misma Quinta presidencial. En su relato, mencionó en tiempo presente a su perro Conan, despertando una gran polémica y haciendo que el nombre del famoso mastín inglés sea tendencia en X (antes Twitter).

“Me levanto y, en general, lo que hago es subirme al carrito de golf. Más bien me levanto y me voy a ver a mis hijitos de cuatro patas, a Conan, Murray, Milton, Robert y Lucas, que están en una parte de la Quinta. Estoy con ellos, aproximadamente una hora, y ya después vuelvo, me baño y me pongo a trabajar. Bueno, entonces esa es mi forma de relajarme”, reveló en una nota con Andrés Oppenheimer.

El periodista le preguntó al mandatario si era cierto que tiene que estar “con uno por vez, porque si está con los cuatro se pelean”. Milei lo interrumpió y corrigió: “Con los cinco, son cinco. Conan, Murray, Milton, Robert y Lucas”, reiteró. “No pueden estar juntos porque con la pandemia perdieron el hábito de manada. Hay cinco caniles y cinco recreos, ellos deciden de qué lado estar”, ahondó.

“En la Argentina de Milei pasan mil cosas graves. Una es esta: un presidente que no distingue la realidad de lo que inventa su cabeza. Lo que el Loco dice en este video no es real. Conan murió en el 2017 y también dos de sus clones. Hoy en la Quinta de Olivos hay cuatro perros”, comentó en ese entonces el periodista Juan Luis González, autor de la biografía del presidente, titulada “El Loco”.

