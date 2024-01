El procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra, defendió el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de Javier Milei que busca desregular la economía. Al respecto, el funcionario consideró que la medida "rompe" con estructuras que producían "muchos costos y beneficios para pocas personas", asegurando que el país "estaba en una situación que no podía esperar".

En diálogo con Radio Con Vos, Barra manifestó que los argumentos en contra el DNU "suenan un poco ridículos", ante lo que aseveró que "el Congreso está obligado a tratarlo". "Antes teníamos una maraña de leyes que producían muchos costos y beneficios para pocas personas. Esto busca romper con estas estructuras, y los que hicieron este DNU entienden que la Argentina estaba en una situación que no podía esperar", manifestó

El gobierno se metió en la pelea judicial por el DNU y la demanda de la CGT se tratará en Contencioso

Asimismo, sostuvo que el decreto no desplaza al Congreso, sino que "está provocándolo para que actúe, para que resuelva.". "Fue sancionado los primeros días de la segunda quincena de diciembre, y ya está en trámite legislativo por tres vías; si fuese un proyecto de ley estaría metido en un cajón de las Cámaras", indicó. "Ahora, el Congreso está obligado a tratarlo porque mientras no lo haga, el DNU está vigente y tiene la fuerza de una ley", subrayó.

Respecto a los más de 360 artículos establecidos en la iniciativa, Barra expresó que el decreto "no tiene una limitación" en cuanto a las medidas que incluya y proponga. "No es un problema cuantitativo. En lo cualitativo, la esencia es la de siempre: lo habilita la Constitución", indicó.

Rodolfo Barra calificó a Javier Milei como "un presidente fuerte y enérgico".

Sin embargo, aclaró que no se detuvo a estudiar el decreto en su totalidad y que su función es "defender solo la validez formal" de la medida. Consultado sobre la redacción del DNU, respondió que desconoce si participaron "estudios privados vinculados a grandes empresas". "No lo sé. Sé que [Federico] Sturzenegger está trabajando hace muchos meses en ese tema y ha hecho un trabajo monumental. En principio, por el tamaño, y creo que también por la claridad. Pero no soy entendido en la materia", remarcó.

Otro de los puntos que el procurador defendió fue el pedido de "facultades delegadas" que incluye la "Ley Ómnibus". En ese sentido, recordó que los expresidentes Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde también las tuvieron "por período amplio". "Son materias de emergencia o de administración. Hay muchas cuestiones que deberían ser competencia del Ejecutivo que materialmente son administrativas y que en la Constitución dependen del Congreso", argumentó.

Y agregó: "El límite del Presidente está en la misma Constitución. Tiene que haber una urgencia política para tomar una decisión sobre un punto, no una emergencia".

La investigación de Noticias sobre Rodolfo Barra

Sumado a esto, Barra, quien fue ministro de Justicia durante el gobierno de Carlos Menem, habló de las comparaciones entre Milei y el expresidente riojano. "De [Carlos] Menem, Milei tiene la voluntad de transformar el país, la decisión, la capacidad de liderazgo para la que está mostrando una enorme capacidad", opinó. "Es lo que la Argentina necesita después de haber pasado prácticamente cuatro años sin presidente. Necesita un presidente fuerte y enérgico, porque los presidentes débiles fracasaron en nuestra historia", añadió.

Continuando con los paralelismos, el exministro consideró que Argentina "está peor que en 1989", año que asumió Menem, por lo que las reformas de Milei "deben ser tan profundas que un próximo gobierno no las pueda tirar abajo, como pasó en el 2002". "El gobierno de Menem no terminó muy mal, y esperemos que el de Milei sea bueno también, que haga algunas de las cosas que hizo Menem y más", concluyó.