Grabois insiste con hacer una olla popular y sigue la tensión en el Obelisco

El líder de la organización social CTEP, Juan Grabois, advirtió que hay gente “en situación de calle sin ningún tipo de contención”. Ante los móviles en el Obelisco, Grabois criticó así al gobierno porteño y denunció el accionar represivo de la policía, que impidió a militantes suyos repartir colchones e instalar una carpa.

Más tarde, llegó al microcentro el defensor del Pueblo, Alejandro Amor, que suele actuar de mediador con la secretaría de Seguridad porteña. Amor acordó con los manifestantes que se permitirá realizar las ollas populares hasta las 22 para que puedan alimentarse aquellos que duermen en la calle.

“La carpa no va a ser instalada. Era muy grande. La olla popular se instará con autorización del gobierno porteño hasta la noche”, explicó el defensor. Sin embargo cuando todo se encaminaba a un acuerdo sin incidentes, un movimiento confuso de la Policía generó más tensión. "No lo puedo entender. Le estamos dando de comer a gente que no tiene", se quejó Grabois en diálogo con A24. El líder social es parte de quienes cuestionan al jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, por su “falta de contención” a la gente en situación de calle.

Clubes, iglesias, restaurantes y refugios para proteger del frío a gente en situación de calle

La discusión es motivo de discordia desde hace varios días, tras una movida solidaria que hizo el Club River Plate junto a Red Solidaria de Juan Carr. Esa acción fue calificada por el oficialismo como una “operación kirchnerista” para desprestigiar al gobierno porteño y para magnificar una situación social existente.

Esta tarde del 9 de julio, la Policía de la Ciudad reprimió a militantes de la CTEP cuando intentaron bajar colchones para la gente sin techo en pleno Obelisco. Los uniformados dispararon gon gases lacrimógenos y hubo tensión con la periodista de C5N que transmitía los hechos. Más temprano, la CGT y Camioneros habían realizado ollas populares.

MC