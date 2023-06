Guillermo Britos declinó su candidatura a gobernador bonaerense por el partido de Javier Milei

El intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos, finalmente no será el candidato a gobernador en representación de La Libertad Avanza, el espacio de Javier Milei. "La etapa con la Libertad Avanza está cerrada", sentenció esta mañana.

A 10 días del cierre para la presentación de candidaturas, el excomisario aseguró en conferencia de prensa que no competirá con el sello de La Libertad Avanza para ocupar el sillón de Dardo Rocha.

"No tengo ninguna duda que a La Libertad Avanza le va a ir muy bien en esta elección, pero como siempre dije, nosotros vamos a pensar en Chivilcoy. Ayer comuniqué al espacio que no voy a ser el candidato a gobernador. Esto es netamente por cuestiones personales y particulares mías, pensar en Chivilcoy", explicó el intendente.

En los últimos días, Britos se había mostrado impreciso al momento de confirmar si competiría o no en la elección donde se concentra la mayor cantidad del electorado de todo el país. A esto se suma la baja performance de los candidatos del libertario en otras provincias, aunque el mandatario no mencionó esto como un atenuante en su decisión.

“Estamos trabajando para ponerle el moño y cerrarlo”, había dicho Milei a fines de mayo, lo que hacía suponer que el intendente sería su figura. "Fue condecorado, tiene dos tiros. Se bancó dos tiros peleando contra los delincuentes", fue parte del currículum que describió el economista libertario.

Entre otras razones, Britos aseguró que la campaña lo obligaría a salir de los problemas diarios de su municipio. "No he tenido ningún problema con ningún dirigente del espacio, ni lo voy a tener. Estoy honrado con el ofrecimiento. No voy a criticar a nadie, mucho menos al espacio. Espero que les vaya muy bien en la elección", concluyó.