Guillermo Moreno afirma que al gobierno "le falta peronismo"

El ex secretario de Comercio Guillermo Moreno volvió a cuestionar hoy al gobierno, al señalar que "le falta peronismo", y le reclamó convocar a empresarios y sindicalistas para aportar ideas ante la pandemia.

Moreno le pidió a la administración de Alberto Fernández llamar a dirigentes que "tienen experiencia" frente a las crisis económicas. Recordó la caída de la actividad económica de abril del 26,4% y afirmó que "en las grandes urbes la caída es mayor, y llega al 35 ó 40 por ciento", en declaraciones a la AM 990.

Cuestiono al gobierno por no convocar a economistas, empresarios y sindicalistas para analizar la crisis "porque piensa que el conocimiento es teórico y siempre hay que elegir la práctica".

El ex funcionario criticó al presidente Alberto Fernández al considerar que "asumió esa dicotomía entre salud y economía, que es falsa, porque si no hay economía, no hay salud" y puso su propio ejemplo, al señalar que en su actividad de mayorista de artículos de ferretería sufre un 75 por ciento en caída de ventas.

Agregó que "hacer política económica en este contexto, es difícil". "Con todo respeto hacia el ministro Martín Guzmán, que es joven y es un excelente economista, me pregunto si conoce o alguna vez habló con Hugo Moyano, Antonio Caló, Eduardo Eurnekian o algún dirigente pyme, que son los que tienen experiencia".

El ex funcionario dijo que Fernández "asumió esa dicotomía entre salud y economía, que es falsa, porque si no hay economía, no hay salud". Moreno puso su propio ejemplo, al señalar que en su actividad de mayorista de artículos de ferretería sufre un 75 por ciento en caída de ventas.

Y con su característica manera de decir las cosas sin red, Moreno se refirió al titular de Palacio de Hacienda "Con ese escaso nivel de conocimiento, hacer política económica es prácticamente imposible, porque del otro lado se dan cuenta de que no conoces nada". "La universidad no te enseña a comprar y vender, porque eso te lo enseña la vida", agregó.

"En el mundo de la economía tienen que opinar los empresarios y dirigentes sindicales que conocen la economía desde las tripas, saben lo que va a venir, lo que va a pasar", dijo.

HV / DS