Gustavo Valdés:"Todo el tiempo la Argentina discute necesidades del conurbano bonaerense"

—¿Cómo será la disputa interna entre el radicalismo y el PRO para 2023?

—Debemos resolverlo conversando, con la participación de todos. Si no, terminamos construyendo una mesa de Cambiemos o Juntos por el Cambio, exclusivamente con los dirigentes de Capital Federal y de provincia de Buenos Aires. Se precisa una mesa participativa donde todos estemos sentados y opinemos. Los radicales, la gente del PRO y la de Lilita debemos estar en una mesa nacional en la que todos nos sintamos representados con el objetivo de ser una opción de gobierno y construir el país federal que resuelva los problemas estructurales de la Argentina.

—¿El PRO y Juntos por el Cambio y los candidatos a presidente y vicepresidente durante 2015 y 2019 eran excesivamente porteños?

—Son porteños. No hay problema con dónde viven, el problema es cómo distribuyen. Uno puede ser federal desde la Capital Federal y puede ser unitario en lo económico desde el interior del país. Necesitamos distribuir adecuadamente. Tenemos cien por ciento de responsabilidad con la educación, salvo de las universidades. Lo mismo sucede con el sistema de salud, la responsabilidad policial en las ciudades. La importancia de los estados provinciales es gigantesca. Sin embargo, recibimos solamente el 40% de los recursos. Si apretamos con impuestos, las empresas migrarían a Buenos Aires. Allí tienen mayor mercado, capacidad, competitividad. Están al lado del único puerto que funciona. Necesariamente nos convierten en un Estado pobre y los culpables somos nosotros mismos, los empobrecidos. Es la lógica que debemos romper para lograr una Argentina más justa y uniforme, si no no saldremos del estancamiento.

—¿Hay una mirada miope porteña que va más allá de la coparticipación?

—Se miran el ombligo todo el tiempo. Solo trasciende lo que ocurre en AMBA. Lo que pasa en el interior no se discute. Si no pensamos que todos somos Argentina, será difícil. Todo el tiempo la Argentina discute necesidades del conurbano bonaerense. El subsidio al transporte es diez veces superior en la provincia de Buenos Aires y en la Capital Federal que en el interior. La energía eléctrica la producimos nosotros y es más barata allí. Debemos discutir otra Argentina. Se vota conforme lo que necesita el país central. No estoy en contra de la Capital Federal. Pero se debe contar con una distribución más equitativa. Prevaleció una mirada de la democracia en base al unitarismo fiscal. Debemos cambiar esa visión, discutir las necesidades en otros términos. Por ejemplo, la prohibición de exportación de carnes perjudica muchísimo a Corrientes. Y fue algo inconsulto.

—El 95% de los criadores de ganado de Corrientes son pequeños productores.

—A ver, de los 26 mil productores de carne que tiene Corrientes, 22 mil tienen menos de 300 cabezas de ganado. Se perjudica al pequeño productor. Fundiremos a esa persona que manda a su hijo a la escuela, que puede cambiar su camioneta para ir al campo, que vive de manera autónoma con su producido. Y a veces parece que a nadie le importa.

