La historia del "diputrucho" con el que la oposición comparó a Daniel Scioli

Tras la tensa sesión en la Cámara de Diputados, este jueves se le dio media sanción a la reforma de las jubilaciones de privilegio. Juntos por el Cambio apuntó a Daniel Scioli por sentarse en su banca y dar quórum pese a su nombramiento como embajador, y lo compararon con el “diputrucho”, que en 1992 irrumpió en la sesión para aprobar el marco regulatorio de la privatización de Gas del Estado.

Así se lo llamó a Juan Abraham Kenan, asesor de Julio Manuel Samid (hermano de Alberto Samid) quien durante la sesión del 26 de marzo de 1992 ayudó al Partido Justicialista a lograr el quórum —que en ese entonces se obtenía con 130 diputados— y votó en general a mano alzada.

Kenan, de 72 años, fue visto desde el palco de periodistas, y se dieron cuenta que no era un legislador. Al salir del recinto, un periodista de Clarín le consultó si era diputado: él respondió que no, y argumentó que se había sentado en una banca porque estaba descompuesto.

Scioli justificó el quórum y dijo que aún no es embajador: "Asumo el 3 de marzo"

"No, no soy diputado, pero estaba sentado en una banca porque soy un hipertenso que sufre una afección neurológica crónica y tengo un tajo de 14 centímetros por una operación y me sentí mal", dijo en ese momento.

Si bien se impulsó una comisión parlamentaria para investigar lo sucedido y la Unión Cívica Radical presentó una denuncia, la Cámara de Diputados no sancionó al legislador Samid. Dos años después, a fines de 1994, la Justicia lo condenó a él y a su asesor a meses de prisión en suspenso.

El recinto se revolucionó una vez más este jueves 27 de febrero, luego de que el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, otorgara una prórroga de quince minutos para conseguir que 129 diputados se sienten en sus bancas. El oficialismo logró el quórum con la presencia de Daniel Scioli.

Jubilaciones de privilegio: la reforma tuvo media sanción en Diputados y pasa al Senado

Durante la sesión, el radical Mario Negri denunció que "el oficialismo consiguió quórum de una forma totalmente irregular porque el designado embajador en Brasil Daniel Scioli dió quórum. Es totalmente inválida esta sesión" y amenazó con judicializar situación.

Luis Petri, diputado de la UCR, aseguró en diálogo con PERFIL que están evaluando cómo proceder para llevar a la Justicia la sesión en la que la reforma se aprobó con 128 positivos y dos abstenciones. Habló de un “escándalo institucional” y sostuvo que se está discutiendo al interior del bloque para llegar a un consenso sobre cómo proceder para invalidar la sesión. "Hubo un quórum irregular, había 128 diputados y un embajador", dijo en relación a Scioli.

Para Petri, algo con que coinciden varios legisladores del interbloque, la situación "es comparable con lo que se vivió en 1992 durante la privatización de Gas del Estado", en referencia al caso del "diputrucho".

