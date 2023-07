El precandidato a presidente de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, presentó en Jujuy sus propuestas en materia energética bajo el eje "Motores del crecimiento". Además de enumerarlas una por una, le respondió a los candidatos de Patricia Bullrich que lo criticaron en una carta y recordó la frase de Mauricio Macri respecto a que era "fácil" bajar la inflación.

El nuevo paquete de medidas presentado junto a Gerardo Morales, su candidato a vicepresidente, se sumó a las propuestas ya planteadas durante las últimas semanas y se presentó en la ciudad de Perico, en el marco de la inauguración de la escuela Primaria Nº 475 y otras cinco instituciones educativas, las cuales fueron construidas con las regalías de la energía solar producida en el parque Cauchari.

"Esta es la manera de contestar a todo, con gestión, con hechos concretos para nuestro pueblo", afirmó el gobernador jujeño con respecto a la inauguración de cuatro establecimientos educativos en el marco de un programa que implica la construcción total de 258 nuevas escuelas.

A su turno, el mandatario porteño aseguró: "Propuestas concretas, el cómo. Decir 'vamos a mejorar la educación', 'vamos a bajar la inflación', es muy fácil, son títulos que dice cualquier candidato. La diferencia nuestra es que vamos al cómo, al detalle, tenemos experiencia de gestión, conocemos", manifestó el jefe de Gobierno porteño al tomar la palabra, recordando los dichos de Macri sobre la simplicidad que tenía resolver el aumento de precios antes de ser mandatario.

Larreta respondió una carta del sector de Patricia Bullrich

“Nosotros siempre estamos del lado de la paz. No han escuchado ni un solo comentario, ni una sola crítica personal o comentario personalizado. Jamás he dicho un agravio de nadie. No lo hice y no lo voy a hacer porque no es mi espíritu, y porque estoy convencido de que no es bueno para la Argentina No lo hago por más que otros y otras lo hagan conmigo”, respondió el Jefe de Gobierno cuando fue consultado por el comunicado que La Fuerza del Cambio, sector de Patricia Bullrich, le envió para reclamarle los dichos de Juan Manuel López.

Además, Rodríguez Larreta insistió en que "los hechos y acciones son los que cambian la vida de las personas en Argentina" y, en el marco de la inauguración de las escuelas, apuntó contra el kirchnerismo: "Estuve en Morón, cerca de La Matanza, las escuelas se caen a pedazos, se llenan la boca y no hacen nada".

Pasando al tema de las energías renovables, añadió: "Ratifico lo que dijo Morales, vamos a pasar de la situación actual donde el kirchnerismo nos estancó a que, al final de nuestro mandato, el 30% de la energía de la matriz energética argentina sea renovable. No muchos están llegando a eso hoy".

"Tenemos todas las condiciones para hacerlo, tenemos los recursos naturales, tenemos las fuentes de energía solar. Poder multiplicar eso, dar incentivos necesarios para la transición", aseguró y resaltó: "Lo importante es que esto es laburo, trabajo argentino con sueldos competitivos, con sueldos de mayor valor agregado".

Horacio Rodríguez Larreta, con nuevo spot de campaña: quiénes aparecen en el video

Así, el precandidato a presidente afirmó: "Vamos a ser protagonistas en el cambio de la matriz energética en el mundo. Vamos a predicar con el ejemplo y eso nos va a abrir la puerta a un mundo que valora mucho este tipo de iniciativas, nos va a servir para reconstruir el prestigio que este gobierno ha destrozado".

"Este es el camino, vamos por la Argentina de la paz. Llevamos 40 años desde la vuelta a la democracia, cuarenta años peleas, agresiones, violencia y los resultados están a la vista", agregó y concluyó: "Proponemos un camino diferente, de paz, de acción, de convivencia democrática. La paz en lugar de la violencia, los hechos en lugar de los dichos, esa es la Argentina que convocamos".

Qué dijo Morales sobre las propuestas energéticas que impulsa con Rodríguez Larreta

En este sentido, añadió: "Aprovechamos todas las semanas con Horacio, estamos presentando propuestas casi todos los días porque estamos convencidos de que eso es lo que necesita la República Argentina. Necesita diálogo, necesita erradicar la violencia y trabajar por la paz todos los días".

"Todo esto se puede hacer en la medida en que el clima de convivencia sea pacífico en cada pueblo, eso es lo que queremos para la República Argentina. El 'no' a la violencia y el 'sí' a la paz. Esto es lo que nos permite marcar el camino de la Argentina que viene", sostuvo el precandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio.

Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales.

En esta oportunidad, Morales fue el encargado de enumerar las diferentes propuestas energéticas que se implementarían en un eventual gobierno de Rodríguez Larreta con el objetivo de potenciar el desarrollo de energías renovables y la producción de los minerales críticos para la transición energética. Entre otras cosas, mencionó que, de ganar las elecciones presidenciales, actualizarán el marco regulatorio de las energías renovables para que promuevan y garanticen un crecimiento continuo en el sector energético y van a hacer que los entes regulatorios tengan un rol claro y sean protagonistas en el mercado.

"No se ha venido haciendo un buen trabajo, así que vamos a poner énfasis en eso porque son los que tienen que controlar y cuidar los derechos de los usuarios y ver que quienes son los prestadores y provisionan energía lo hagan correctamente", precisó sobre este último punto.

Además, aseguró que se ampliará la capacidad de transporte eléctrico de las líneas de alta tensión de 132 a 500 kilovatios en los sistemas regionales y se va a generar un marco normativo para iniciar la producción de 400 mil toneladas de hidrógeno verde.

"Vamos a incrementar la participación de energías renovables en la matriz de la generación de energía de la República Argentina. Queremos llegar a que el 30% de la generación de energía sea renovable, eso lo vamos a hacer en los cuatro años de nuestra gestión" agregó.

Larreta le ganó un duelo clave a Patricia Bullrich en Santa Fe: "Es una muestra de que sumando le vamos a ganar al kirchnerismo"

Entre otras de las propuestas, Morales hizo mención a la promoción de un plan federal de generación distribuida, "que inclusive va a bajar el costo de la generación de energía", la implementación de políticas de eficiencia energética que incentiven y promuevan el uso racional y la multiplicación de la producción de minerales críticos.

"Vamos a poner en marcha y que se apruebe en el Congreso la Ley de Movilidad Eléctrica, vamos a generar un marco de estabilidad y promoción que viabilice la inversión en los pórfidos de cobre y a incentivar la exploración minera en Argentina", detalló.

Al respecto, el gobernador jujeño cerró: "Estos son los puntos más importantes de nuestro plan para el desarrollo de energías renovables y la producción de minerales críticos para la gran transición energética que se está dando en el mundo. como siempre dice Horacio, decimos puntualmente qué vamos a hacer".

AS / Gi