Hugo Moyano calificó de "lamentable" y "un absurdo" la designación de Macri en la Fundación FIFA

El presidente de Independiente, Hugo Moyano, se sumó a la ola de indignación de referentes del mundo del deporte argentino por la designación del ex mandatario Mauricio Macri al frente de la Fundación FIFA. De ese modo, el camionero rechazó el nombramiento tal y como ya hicieron Marcelo Tinelli, Rodolfo D'Onofrio y la AFA.

“Yo creo que tiene un montón de situaciones que crea esto. Primero es faltarle el respeto al pueblo argentino y al pueblo futbolístico. Nombrar a una persona que ha sido prácticamente repudiada en las urnas, rechazada totalmente por el desastre que hizo en el país y creer que con esto lo premian me parece que es algo que no tiene sentido común”, expuso el titular de Independiente en diálogo con Luis Novaresio por radio La Red.

Moyano expresó que las instituciones internacionales como la FIFA “en todos los casos actúan de esta forma, no piden la opinión de quienes conocemos la situación de cada uno de los hombres de este país”. “Es lamentable”, resumió el sindicalista.

El presidente de Independiente se mostró de acuerdo en que puede que se le diera ese cargo dentro de la FIFA para que sirva como escaparate a la hora de volver a presentarse como candidato a presidente en unas futuras elecciones. Sin embargo, afirmó que ”yo no creo que le sirva para nada porque la gente ya lo conoce”.

Consultado por su postura con respecto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, Moyano señaló: “Una vez más me ha defraudado, porque yo creo que él tendría que haber tenido una conexión o la opinión de los clubes argentinos, del deporte argentino. Sin embargo, actuó en consecuencia y reitero creo que esto muestra claramente que el poder dominante no ha sido derrotado todavía”.

Sobre si esta designación podría tratarse de una “devolución de favores” por parte de Infantino a Macri, sostuvo: “Puede ser algo de eso, hay cosas que uno no las conoce pero evidentemente han existido. Me resulta hasta medio absurdo. No creo que quede bien una decisión de esta naturaleza”.

Una vez más me ha defraudado Infantino, dijo Moyano

En otro tramo de la entrevista, el Camionero se refirió a la intención del Gobierno de evitar conceder aumentos en los sueldos en porcentajes y, en cambio, hacerlo a través de una suma fija, algo que hace ruido a todo el gremialismo.

Sin negarlo de forma directa, Moyano negó estar de acuerdo con una suma fija: “Cada uno aplica los aumentos de acuerdo al convenio colectivo de trabajo. Nosotros tenemos un sueldo conformado por sueldos básico, más viáticos”. “No podemos aplicar el aumento fuera del sueldo porque de ahí aumentan todos los demás ítems” agregó.

“No estamos en contra de nada, nosotros vamos a negociar nuestro convenio acuerdo a que le permita el trabajador recuperar o mantener el poder adquisitivo”, precisó. “Yo no sé lo que quiere (Alberto Fernández). Nosotros vamos a aplicar el sueldo como lo hemos venido haciendo desde la creación del sindicato, el básico más los conformantes para que no sea un aumento parcial”, prosiguió Moyano.

“Nosotros vamos a discutir el salario que corresponde al trabajador, como lo venimos haciendo siempre, no queremos opinar sobre otras organizaciones gremiales porque cada uno tiene el salario adaptado a la actividad”, cerró.

B.D.N. EA