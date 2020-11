El "huracán Carrió" removió viejas internas de JxC: volvieron sus peleas con Macri, Bullrich y Frigerio

Las palabras de Elisa Carrió aún resuenan en el seno de Juntos por el Cambio. Otra vez “Lilita” quedó en el centro de la escena, tras desparramar una serie de críticas a Mauricio Macri, a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y al ex ministro del Interior, Rogelio Frigerio.

Sus palabras fueron parte de una entrevista al diario Clarín y generaron un nuevo enfrentamiento interno en el seno del frente opositor. También se dan, a dos semanas de haberse sacado una foto en su chacra en Exaltación de la Cruz junto a Horacio Rodríguez Larreta y a María Eugenia Vidal. Esa imagen fue la consolidación de su nueva posición "moderada" y su alianza con el larretismo y el vidalismo pensando en el futuro de la oposición.

De todas formas, cada uno de los destinatarios de sus críticas tiene una historia con la líder de la Coalición Cívica. Y, acaso, para un sector de JxC afirma que tienen que ver con el futuro de la oposición y el armado de listas en 2021. Es que en 2017, además de encabezar la boleta de la Ciudad, logró colar un bloque nutrido de diputados nacionales (7) y provinciales que la llevó a una bancada nacional de 14 miembros.

Caso por caso

Versus el ex presidente Macri: “Mauricio Macri me dijo ‘tu única función es denunciar; es para lo único que servís’. Le corté el teléfono y después le dije que no le iba a hablar nunca más. Y así va a ser”

La última charla que tuvo con el ex presidente ocurrió hace poco más de un mes. En esa conversación, Macri le recriminó que haya expresado que por su culpa Cristina Kirchner no haya ido presa. “Es de locos, Cristina dijo que yo la mandé a meter presa y vos que yo no quería”, le dijo, palabras más, palabras menos, en el diálogo telefónico. Carrió enfureció y la conversación terminó mal. En privado, el ex presidente no quiere subirse a la pelea pero admite la distancia con ella.

Versus Rogelio Frigerio: “Rogelio Frigerio nos entregó en la elección apoyando a los candidatos del PJ y no a los nuestros”.

La pelea con el ex ministro del Interior lleva varios años. Pero tuvo su momento más álgido a mediados de 2019 cuando Carrió participó de un encuentro en Casa Rosada, donde estaban Macri y Marcos Peña, para dialogar sobre la campaña y delante de un grupo de funcionarios acusó a Frigerio de no colaborar con los candidatos provinciales. El entonces ministro del Interior le respondió y la situación estuvo cerca de desmadrarse.

Semanas después, Frigerio encaró, con Miguel Pichetto, candidato a vicepresidente, una serie de recorridas por las provincias para apoyar a candidatos locales. En ese momento, explican cerca del ex ministro, la estrategia era no nacionalizar las elecciones provinciales donde JxC podía perder por paliza.

Por su lado, “Lilita” lo siguió acusando, tras las elecciones y gran parte de este año de no haber jugado a fondo en provincias peronistas. El ex ministro optó por no responderle. Pero su entonces viceministro político del Interior, hoy diputado nacional, Sebastián García de Luca le recordó a Carrió que en Entre Ríos, el distrito de Frigerio, y en Santa Fe, donde ganó el PJ en la categoría gobernador, en la boleta a presidente el triunfo fue de Macri.

La líder de la CC va más allá: asegura que hizo negocios con la consultora Economía y Regiones, de la cual Frigerio se desprendió a pocas semanas de llegar al poder. Fue una recomendación de la Oficina Anticorrupción para evitar “conflictos de intereses”.

Macri descree de esa acusación pero guarda resquemor con su ex ministro. En rigor, la bronca mayor es con Emilio Monzó, pero también con Frigerio, a quienes acusa de no haber jugado a fondo para avanzar en reformas más grandes. Pero también hace su autocrítica: afirma que él mismo debería haber intervenido. Muchos de los gobernadores peronistas no tenían una buena sintonía con el entonces jefe de Estado.

Versus Patricia Bullrich: “No comparto con ella el uso que hace de las marchas”.

La pelea con la ex ministra de Seguridad lleva años: desde la época en que Bullrich era una aliada de Carrió y una pelea que terminó mal. De hecho, aunque confluyeron en Cambiemos, tiempo después, nunca recompusieron su vínculo. Sí, sus segundas líneas trabajaban bien en la Ciudad: Juan Pablo Arenaza como legislador porteño tenía un buen vínculo con el bloque de “Lilita”.

En ese marco, ayer Nicolás Massot, ex jefe del bloque del PRO y cercano a Frigerio y Monzó, por la señal A24 en el programa "4 Días", le respondió a la chaqueña y respaldó al "ala política" del Gobierno de Cambiemos:

Con todo, Carrió volvió al centro de la escena y, aunque no propone un escenario de ruptura, sus críticas volvieron a desatar las internas que subyacen en JxC.

