Inquietud entre gremios del transporte a la espera de definiciones de funcionarios

por Aurelio Tomás

Diversos sectores sindicales del transporte han expresado en los últimos días inquietud ante el armado del gabinete y los equipos de Alberto Fernández. El enojo se ventila lejos de los micrófonos, en general, pero está extendido. El tema que preocupa es la falta de definiciones, en medio de rumores y nombres en danza que no convencen a todos, y ante la duda sobre si la cartera seguirá siendo ministerio o pasará a un segundo plano.

Ayer, un encuentro de los equipos de trabajo del Frente de Todos, en la sede de la CGT, apareció como un gesto de contención. La reunión, a la que concurrió el titular de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), Juan Carlos Schmid, es un primer gesto hacia el sector. Hasta ahora, el enojo de los transportistas se había expresado en apoyos para el candidato que promueve Hugo Moyano, Guillermo López del Punta, ex titular de Transporte durante el gobierno de Eduardo Duhalde.

Esta semana, el ex funcionario recibió el apoyo de Aeronavegantes, gremio afín al moyanismo. La semana pasada se había reunido con Schmid y su segundo, Maturano, entre otros dirigentes del sector que no forman parte del armado moyanista. Unos días antes, la CATT se había congregado para formalizar la reincorporación de varios gremios importantes, como la Unión Ferroviaria de Sergio Sasia y los taxistas de Omar Viviani, y volver a la carga con el pedido de un encuentro con Alberto. Aún no se concretó, a más de veinte días de aquel reclamo.

En paralelo, desde el entorno del nuevo mandatario llegan señales de que el candidato propuesto por el moyanismo y que ganó apoyos en todo el sector no llegaría al cargo. En un primer momento se habló del massista Raúl Pérez, un hombre con buen vínculo con el gremialismo, sin experiencia pero con un rasgo clave: no responde a Florencio Randazzo. El ex ministro genera enojo en el sector, con el que terminó muy peleado en medio de paros de transporte sobre el final del mandato de CFK.

Finalmente, ganó fuerza la figura del senador Carlos Caserio, quien, dijeron a los gremialistas que esperan con expectativa la definición, se tomaría unos días para decidir. Mientras, ya comenzaron a especular con la conformación del área y la posibilidad de colar a un hombre que conozca el problema del transporte en profundidad y tenga también afinidad con los gremios.

Agenda caliente. Quien asuma la responsabilidad deberá gestionar la pelea que deja el gobierno saliente en el sector aeronáutico con el crecimiento de las empresas de bajo costo, las tensiones entre el transporte ferroviario y los camioneros, el problema de costos en los micros de larga distancia, el deterioro de la flota pesquera, las definiciones sobre las concesiones de puerto y la hidrovía, entre muchas otras cuestiones.

Más allá de los temas de fondo, el sector llegará al cambio de gobierno con varias definiciones salariales postergadas. Los ferroviarios están en medio de una conciliación obligatoria con amenazas de paro, en el sector aeronáutico Alberto debió operar para evitar un paro en Aerolíneas por reclamos salariales que no fueron completamente atendidos, y Camioneros ya comenzó a calentar la pelea con su pedido de 20 mil pesos de bonos.