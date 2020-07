Fernando Iglesias confundió un programa de Crónica con un sitio para no videntes

Las redes sociales son un ámbito que le sienta bien al diputado nacional de Juntos por el Cambio, Fernando Iglesias. Allí discute, expresa sus opiniones y también se ocupa de informar sobre sus actividades parlamentarias y mediáticas. Pero no siempre le juega una buena pasada comunicar todo por redes sociales. Este lunes 6 de julio, por Twitter, el legislador quiso disculparse por su ausencia en un programa del canal Crónica TV pero terminó cometiendo un insólito error por utilizar Google como herramienta informativa.

“Lamento fallarle a la productora que me contactó pero no voy a participar del programa @SoloPeriodismo de @CronicaTV. Que un invitado afirme que Juntos por el Cambio es "mucho peor que la dictadura de Videla" con la aceptación de los periodistas es inaceptable”, escribió en Twitter.

Sin embargo, a los pocos minutos, desde la cuenta @soloperiodismo le respondieron a Iglesias: “Disculpe, mencionó a la cuenta incorrecta. Nosotros somos un #sitioweb de #noticias, una propuesta informativa que los Comunicadores Argentinos No Videntes (#CANOVI) realizamos. Saludos”.

Disculpe, mencionó a la cuenta incorrecta. Nosotros somos un #sitioweb de #noticias, una propuesta informativa que los Comunicadores Argentinos No Videntes (#CANOVI) realizamos. Saludos — Solo Periodismo (@soloperiodismo) July 7, 2020

Atento al error, Iglesias ofreció sus disculpas y, al hacerlo, reveló que una de sus fuentes para informarse es el buscador de Google. El diputado twitteó: “Tomé la información googleando porque no estaba seguro de lo que me proponía Twitter, pero igual falló. Lamento la molestia y les pido mil disculpas. No se repetirá”.

Tomé la información googleando porque no estaba seguro de lo que me proponía Twitter, pero igual falló. Lamento la molestia y les pido mil disculpas. No se repetirá. https://t.co/cDLKDqLYwE — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) July 7, 2020

Aunque se trató de un error, Iglesias viene teniendo un sinfín de controversias tanto en la esfera pública, donde fue repudiado por Adepa por haber atacado a la periodista de PERFIL, Rosario Ayerdi, como hacia el interior del bloque del PRO que conduce Cristian Ritondo.

De hecho, la semana pasada sus constantes interrupciones en un Zoom del bloque generó un fuerte malestar. El diputado insiste con las sesiones presenciales a pesar de que ya conocieron cinco casos de Coronavirus en la Cámara Baja. Para peor: Ritondo se fue enojado del Zoom y regresó media hora después. No lo aguantaba más.



ES/FeL