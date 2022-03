Interna en Gastronómicos: un nuevo fallo confirmó el triunfo de Dante Camaño

La interna en el sindicato de Gastronómicos de la Ciudad de Buenos Aires parece tener una conclusión ya que la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó la validez de las elecciones del 2 de diciembre pasado. Sufragios que consagraron a Dante Camaño como titular de la Seccional Capital de UTHGRA ante la Lista Azul, apadrinada por Luis Barrionuevo.

La decisión de la Cámara rechaza la apelación de la oposición a Camaño, liderada por Humberto Ballhorst, quien pidió la realización de nuevos comicios para determinar autoridades. En un sucinto comunicado, el oficialismo porteño indicó que “la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo desestimó el recurso de apelación presentado por la Junta Electoral Central, en torno al conflicto derivado de las elecciones realizadas en diciembre pasado en el gremio gastronómico”.

“La justicia, de esa manera, ratificó la validez de las elecciones realizadas el 2 de diciembre pasado. En consecuencia, Dante Camaño asumirá su nuevo mandato al frente de UTHGRA CABA, el próximo miércoles, a las 18, en un acto que se realizará en el anfiteatro de la calle Salta 1301”, determinó.

Ante PERFIL, Juan Castro, secretario administrativo, apoderado de la Lista Gris que conduce Camaño, señaló que asumirán un nuevo mandato ya que “no existe ningún impedimento. Si la oposición la quiere seguir vamos a estar en una instancia judicial distinta”.

Y comentó que este fallo confirma la decisión de la jueza Alfie: “Hay mucha sustentación en este fallo ante un supuesto nuevo juicio en contra que puedan iniciar ellos”.

Gastronómicos, una elección que se demoró meses

Las elecciones en el sindicato se produjeron el pasado 2 de diciembre, con el divorcio entre Luis Barrionuevo y Graciela Camaño de fondo, y el oficialismo se declaró vencedor. La oposición, en conjunto con la Junta Electoral, denunció “irregulares” y realizaron diversas demandas que no tuvieron cauce.

El pasado domingo 20, en conversación con este medio, Camaño reconoció diferencias con el histórico sindicalista desde hace décadas por lo menos. “No estoy de acuerdo con su forma de manejar el sindicato, el gremio no es una propiedad privada o un bien ganancial. Y en cuanto a la política, siempre opinamos diferente. Yo apoyé a Macri en el 95 para que gane en Boca. Él se opuso a Duhalde en el 99 y yo lo apoyé y trabajé en esa campaña. Siempre hemos estado en posiciones diferentes”, dijo el sindicalista.

Y consideró que Barrionuevo “buscó una interna en este momento cuando tendríamos que estar todos unidos, trabajando por los miles de compañeros en las calles por la pandemia y para que las empresas abran. Él aprovechó este momento de debilidad y armó una lista, con plata de él, que no sé de dónde tiene tanta plata, y sacó esta pretensión de oposición. No me quejo, cada uno puede hacer una lista. Pero ya vio que no podía ganar, les ganamos”.

