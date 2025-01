Javier Milei retomará la gira por el exterior: asistirá a la asunción de Donald Trump y al Foro en Davos

El presidente Javier Milei iniciará este viernes una nueva gira internacional, en la que participará de una ceremonia en el marco de la asunción del mandatario norteamericano, Donald Trump, y se reunirá con la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. También participará del Foro de Davos, en Suiza.

A partir de este fin de semana, el presidente se ausentará del país por siete días para viajar a Estados Unidos y Suiza, donde tiene los principales eventos de su agenda. Se espera que Milei llegue a Washington DC este sábado a las 10 de la mañana y que regrese al país el siguiente fin de semana.

Tal como establece la Constitución, durante el período que esté ausente, Milei será reemplazado en sus funciones por la vicepresidenta, Victoria Villarruel. De manera que las sesiones extraordinarias, convocadas desde el 20 de enero al 21 febrero, en la primera semana no serán conducidas por la vice.

Javier Milei junto a Kristalina Georgieva, titular del FMI

En Estados Unidos, el jefe de Estado tendrá dos eventos importantes. Por un lado mantendrá una reunión con la directora del Fondo Monetario Internacional el domingo 19 a las 14.30. Por otro, participará de una ceremonia religiosa en el marco de la toma de posesión de Trump, y luego asistirá al acto en que el republicano presente juramento como 47º presidente de su país.

Sin embargo, la agenda en norteamérica no termina allí, el presidente además participará de varios eventos sociales. Después de visitar el Instituto Milken, Milei asistirá a la Gala 1775, donde recibirá el premio "2025 Champion of Economic Freedom”, y de la Gala Inaugural Hispánica, donde será galardonado con el premio “LWS Award 2025-Titan of Economic Reform”. Por último, cerrará el itinerario de fiestas, con la Gala inaugural Starlight.

La visita de Milei a Europa: Foro de Davos y más eventos sociales

Finalmente, el jefe de Estado abandonará Estados Unidos para emprender un vuelo hacia Europa. El martes 21 a las 22 Milei partirá hacia Zúrich para participar del Foro Económico Mundial en Davos, donde dará un discurso de 30 minutos el jueves a las 6.15.

En Davos también mantendrá a una reunión con el CEO de Coca Cola, James Quincey, y participará del "Country Strategy Dialogue on Argentina" un encuentro de trabajo con directivos de empresas y holdings de los más diversos sectores y países.

Ese mismo día, el jueves 23, a las 12.50 recibirá el "Premio Röpke" otorgado por el Liberales Institut, un centro de pensamiento liberal clásico, fundado en 1979 en Zúrich, Suiza. En dicho evento disertará durante 30 minutos.

El presidente y su comitiva emprenderán su regreso en vuelo especial hacia Buenos Aires a donde llegarán a las 9 del sábado, previa escala técnica en la ciudad de Recife, Brasil.

En 2024, el presidente Javier Milei llevó a cabo 18 viajes al exterior, que le tomaron 56 días en el extranjero, recorriendo más de 274 mil kilómetros. Su primer destino había sido, curiosamente, Davos, Suiza, el mismo lugar al que irá en solo unos días. Sin embargo, el destino más frecuente del presidente libertario fue Estados Unidos, al que asistió siete veces en lo que va de su mandato.

