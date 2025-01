Jair Bolsonaro no podrá ir a la asunción de Trump: le negaron el permiso para salir del país

El juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, denegó este jueves la petición del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) para recuperar su pasaporte y viajar a Estados Unidos con el objetivo de asistir a la investidura del presidente electo Donald Trump.

Esta es la cuarta vez que el STF rechaza la solicitud, argumentando que Bolsonaro no presentó una invitación formal que respalde su participación en la ceremonia en Estados Unidos. "No se adjuntó (...) ningún documento probatorio que demostrara la existencia de una invitación realizada por el presidente electo de Estados Unidos al solicitante", afirmó Moraes.

Bolsonaro dice ser un "perseguido" y se declara inocente. "Esa cuestión del pasaporte aún está en juego (...), según tengo entendido mis abogados van a apelar", declaró este jueves al canal de YouTube de la revista Oeste, y consideró que aún "hay una esperanza muy pequeña" de obtener el permiso.

También adelantó que su esposa Michelle viajará de cualquier forma a la asunción en Estados Unidos. "Creo que el presidente Trump no va a quedar satisfecho, incluso por los motivos del impedimento", agregó. Los abogados del exmandatario habían pedido la devolución del pasaporte bajo el argumento de que Bolsonaro fue invitado a la ceremonia de investidura, el 20 de enero en Washington.

"Me siento como un niño con la invitación de Trump", dijo el expresidente en una entrevista publicada este jueves por The New York Times, antes de que se conociera la negativa judicial. "Estoy excitado. Ya ni siquiera estoy tomando Viagra", bromeó. Bolsonaro ha comparado varias veces su biografía y trayectoria política con las de Trump.

Por qué Bolsonaro no puede salir de Brasil: imputado por intento de golpe de Estado

El pasaporte de Jair Bolsonaro fue confiscado por la policía Federal en febrero de 2024 como parte de las investigaciones sobre su supuesta implicación en un intento de golpe de Estado para perpetuarse en el poder. Según el fallo, no se han presentado cambios que justifiquen levantar la medida, y existen indicios de que el exmandatario podría intentar fugarse del país.

"El escenario que fundamentó la imposición de la prohibición de ausentarse del país, junto con la entrega del pasaporte, sigue indicando la posibilidad de intento de evasión del imputado, Jair Messias Bolsonaro, para eludir la aplicación de la ley", señala el fallo de Alexandre de Moraes.

En noviembre del año pasado, la policía Federal imputó a Bolsonaro y a otros individuos por presunto intento de golpe de Estado y por intentar abolir de forma violenta el estado democrático de derecho para que Lula Da Silva no asumiera la presidencia en enero del año 2023. Moraes, a quien Bolsonaro considera un "dictador", también recordó que el exmandatario reconoció haber evaluado una solicitud de asilo político tras ser acusado por la policía.

El caso se encuentra actualmente en revisión por la Procuraduría General de la República, que deberá determinar en febrero si los implicados serán formalmente acusados ante el Supremo Tribunal Federal.

