Jorge Macri levanta el perfil entre los intendentes

por Andrés Fidanza

Jorge Macri ensaya una carambola hacia el futuro. Se trata de un futuro optimista, en el que se proyecta como posible gobernador bonaerense. Tras la caída electoral de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, el primo del Presidente despliega una agenda ambiciosa. Reelecto en Vicente López con el 62,5%, busca sacar chapa y plantarse como un primus inter pares de los intendentes PRO.

Macri a la vez organiza una mesa estable que maximice el poder de los 62 municipios que, a partir del 10 de diciembre, administrará Juntos por el Cambio. Los intendentes radicales y macristas lo harán desde la oposición al gobernador Axel Kicillof. Y lo más difícil: Jorge Macri pretende lograrlo sin desafiar prematuramente el liderazgo de Vidal.

Tras su holgado triunfo en Vicente López, que lo consagró como el alcalde del oficialismo, Jorge Macri levantó el perfil. El martes pasado fue recibido por el Presidente en la Rosada. Y el jueves protagonizó el foro de intendentes cambiemitas en la ciudad de La Plata. Con la presencia de Vidal, la reunión se concretó en el parque República de los niños, en la localidad de Gonnet. Las declaraciones y centralidad de Jorge Macri fueron leídas como un intento por jubilar anticipadamente a la gobernadora bonaerense. Las tensiones entre la Rosada y el vidalismo, a raíz del resultado electoral reciente, aumentaron los rumores de internas.

El primo del Presidente los niega. Cerca de la gobernadora también relativizan un posible choque. Al menos en el corto plazo. El miércoles a la noche, Vidal se juntó con Jorge Macri en las oficinas del Museo Ferroviario de Retiro. Ambos hicieron un balance de la elección y miraron hacia adelante. La cita sirvió para aliviar el clima de suspicacias cruzadas, si bien Macri tiene un objetivo blanqueado que podría contradecir la voluntad de Vidal: ser candidato a gobernador en 2023. Para ese momento falta un abismo político y temporal.

“El liderazgo de Mariú no tiene discusión”, aclara el intendente. Y suma un elogio, en contraste con el perfil de Mauricio Macri. “En Provincia Vidal representa a los radicales, incluso más que Mauricio en Nación. Es la representación más integral de Juntos por el Cambio. No conozco un intendente o legislador de la UCR que no se sienta conducido por ella. Queremos crear mecanismos para que participe del espacio”, opina.

Jorge Macri a su vez celebró la designación de Cristian Ritondo como futuro jefe de bloque PRO en Diputados. Tiene línea fluida con el todavía ministro de Seguridad bonaerense. También influye sobre un minigrupo de diputados provinciales, nacionales e intendentes amarillos, como Pablo Petracca (Junín) y Ezequiel Galli (Olavarría).

Sobre el papel que cumplirá Mauricio Macri en la oposición, su primo destaca el impacto del Sí se puede Tour. “Esta campaña lo puso en lugar de representar ya no dependiendo del cargo ni de la inauguración de una obra. Mostró capacidad de convocar. Eso lo sorprendió a él mismo. No se veía con esas cualidades, las descubrió”, asegura. En medio de la caída amarilla, Jorge Macri busca capitalizar su triunfo municipal.