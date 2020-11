Kicillof tras el desalojo de Guernica: "La respuesta no es ni la toma ni la policía"

El gobernador bonaerense Axel Kicillof dijo este domingo que el “problema habitacional” que afecta a varios millones de personas en su provincia “no se soluciona con tomas” de terrenos, y solo se justificaría “ante la ausencia” del Estado. Afirmó, además, que el problema está latente en el distrito “desde los 70” y achacó al gobierno de María Eugenia Vidal el agravamiento del mismo.

“La toma me parece que es una solución ante la ausencia de políticas del Estado, nosotros ni tomas, ni palos, justicia social”, afirmó.

“La posición del gobierno de la provincia es que se trata de un tema bien antiguo, la población en el Conurbano bonaerense desde los 70, la población pasó de 4 millones a 13 millones”, dijo en una entrevista en C5N. “Obviamente no hubo esa expansión en la capacidad edilicia, ni en la vivienda, ni en la infraestructura, ni en todo lo que tiene que ver con el hábitat, así que hay un déficit habitacional de hace muchísimo tiempo”, reconoció.

“Hay gente que lo estima en 2 millones de personas con problemas habitacionales de diferente tipo, ese es un problema estructural y real, ese es el problema de fondo que hay que solucionar”, reconoció Kicillof cuatro días después del violento desalojo que el ministerio de Seguridad provincial realizó sobre los terrenos usurpados en Guernica.

Durante “los últimos 4 años de Macri y Vidal la verdad es que se paró la construcción de vivienda social”, dijo Kicillof y argumentó: “Veníamos de casi 7 mil viviendas por año del tiempo anterior a 2 mil viviendas. Ante esa situación obviamente que lo primero que hay que hacer es reconocer el problema”, dijo.

"A la enorme mayoría le dimos una solución"

“Eso no se soluciona con tomas, eso se soluciona con una política de estado, con una política de desarrollo, de tierra urbana, de construcción de viviendas, esa es la cuestión de fondo sobre la que ocurre este episodio”, relató.

Kicillof dijo que su gobierno trabajó en un censo para buscar “una solución pacificadora”: “A la enorme mayoría le dimos una solución que tiene que ver, primero, la coyuntura era que no tenían plata para pagar el alquiler, un tema habitacional, entonces se buscó una solución pacificadora, mucha gente abandonó la toma”.

Tras esto, explicó el gobernador, “nos encontramos con el problema de que quedaba un sector que tiene más que ver con organizaciones políticas que con familias genuinas, las familias genuinas que había el día de desalojo son, fueron pocas realmente, de hecho también le dimos solución a esas familias”.

“Yo no quería que terminara con un desalojo de esta manera, lo hicimos pacífico hasta último momento, quedó un sector intransigente y la decisión de la justicia”, dijo Kicillof, para quien el desalojo donde “no hubo ningún herido”, fue la manera “más pacífica para cumplir la orden judicial”.

“No fue represivo”

“El acuerdo general dentro del Frente de Todos es que la respuesta no es ni la toma ni la policía. La respuesta es la justicia social y eso hay que darlo”, argumentó. “Una toma tampoco es una solución porque hay mucha precariedad y redunda en todos los problemas”, agregó.

“Lo que hicimos fue posponer todo lo posible. La salida no fue represiva, fue un desalojo, es cierto”, aseguró. “Cuando empieza el desalojo, que empezó muy temprano, con una saturación de fuerzas porque es un principio para que no haya violencia”. Kicillof dijo que no hubo “ni un herido” y que “todas las familias recibieron una respuesta”.

Refiriéndose a su ministro de Seguridad, Sergio Berni, Kicillof reconoció que dentro del Frente de Todos “hay un sector que no comulga” con sus ideas y que remarcó “el que toma la decisión en materia de seguridad es el gobernador”.

