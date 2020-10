Eugenio Zaffaroni: "El desalojo de Guernica no me parece muy propio de un gobierno peronista"

"No parece muy propio de un gobierno peronista". Así, sin pelos en la lengua, el ex juez de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni se desmarcó del operativo policial de desalojo que encabezó el ministro de Seguridad, Sergio Berni, el jueves pasado en el predio de Guernica.

El jurista apuntó contra el gobierno de Axel Kicillof y contra Sergio Berni. "Cuando un conflicto sólo queda resolverlo por la fuerza, por la violencia, es porque están planteados mal los términos del conflicto", expresó en declaraciones a radio AM 750.

"De modo que siempre existe la posibilidad de resolverlo de forma más pacífica o, por lo menos, menos violenta", agregó.

Kicillof y Larroque defendieron el desalojo en Guernica: "Fue correcto"

Sin embargo, Zaffaroni aclaró que su opinión no implica que esté a favor de las usurpaciones de tierras. "Con esto no quiero decir que estén bien las tomas. Me parece que siempre hay alguna salida pacífica", diferenció.

Durante la madrugada del jueves 29, cientos de policías se apostaron en el predio. En horas de la mañana, los efectivos comenzaron a proceder al anunciado desalojo, que fue resistido por un pequeño grupo de ocupantes que se negaban a abandonar el lugar.

Pasadas las 7 comenzaron los choques: las fuerzas de seguridad reprimieron con balas de goma y gases lacrimógenos, mientras que los que permanecían en la toma respondían con piedrazos. Hubo al menos 35 detenidos en medio de los incidentes.

Ag Ga CP