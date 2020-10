Las tierras de Guernica fueron restituidas a los dueños

Agencias

Los terrenos de Guernica que fueron ocupados en julio y desalojados después de cien días de toma fueron entregados a sus dueños. Después del desalojo, la Provincia albergó a ocho familias y ahora inicia las conversaciones con 732 grupos familiares que firmaron un acuerdo previo para darle solución al déficit habitacional.

“Una vez ocurrida la desocupación de los lotes deberán restituirse en forma provisoria a los requirentes”, establecía la resolución de Martín Rizzo, el juez de Garantías, por lo que ayer el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta entregó las tierras a los propietarios, quienes en las próximas semanas avanzarán en el alambrado del predio con la colaboración del municipio de Presidente Perón.

Los terrenos reclamados por sus propietarios (100 hectáreas) fueron ocupados en julio pasado por unas 1.200 familias que vivían en Guernica y otras que residían en los distritos de Almirante Brown, Lomas de Zamora, San Vicente, Florencio Varela, Ezeiza y Esteban Echeverría.

Según detalló la agencia Télam, en los próximos días Condomí Alcorta comenzará a tomar declaración indagatoria a las 36 personas que fueron aprehendidas durante el desalojo y liberadas el jueves por la noche. Se trata de aprehendidos luego de que la Policía Bonaerense desalojó, en cumplimiento de una orden judicial, el predio que mantenían ocupado las familias que no habían aceptado el acuerdo con el gobierno provincial para retirarse pacíficamente del lugar.

La intendenta del partido bonaerense de Presidente Perón, Blanca Cantero, dijo que “fueron meses difíciles. Me parece que se cumplió con el cometido que tenemos que tener siempre por delante: actuó la Justicia y se hicieron todos los esfuerzos posibles para no llegar a un desalojo”. La jefa distrital dijo que “había grupos sociales y políticos que no les interesaba en absoluto el bienestar de la gente” así como “partidos de izquierda que no podían entender que no se les podía dar tierra por tierra”.

Después de meses de negociación, el gobierno bonaerense a cargo de Axel Kicillof logró un acuerdo con 732 familias. Sin embargo, en el momento del desalojo quedaron cerca de 300 personas en el predio.

Las familias que firmaron el acta con el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque, comenzarán a ser relevadas desde el lunes para darles solución a los problemas habitacionales.

El presidente Alberto Fernández dijo ayer que tanto el desalojo del predio de Guernica como el del campo de la familia Etchevehere “se resolvieron respetando el juego de las instituciones que la República impone”, al tiempo que aseguró que desde el gobierno nacional “nadie promueve la toma de tierras” y remarcó que “la propiedad privada nunca estuvo en discusión en la Argentina”.

“Lo ocurrido ayer en Guernica fue producto del accionar policial dispuesto por la Justicia”, dijo el mandatario. Agregó que “la Justicia ya había tomado la decisión de sacar a la gente de ahí, pero la postergó una y otra vez hasta que al final dio la orden y se cumplió de forma razonable porque no hubo heridos ni se tuvo que lamentar ninguna muerte”.

Marcha de la izquierda

Organizaciones sociales y partidos políticos de izquierda se movilizaron ayer por la tarde a Plaza de Mayo en “apoyo a los vecinos de Guernica”, tras el desalojo del predio ubicado en la localidad bonaerense

Después de la medida judicial, y por segundo día consecutivo, se realizó ayer la protesta en Plaza de Mayo, con participación del Partido Obrero (PO), el Movimiento Barrios de Pie-Libres del Sur, el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), entre otros. Las manifestaciones se realizaron en solidaridad con las familias que fueron desplazadas del lugar ayer luego del operativo de la Policía Bonaerense, en el que fueron aprehendidos una treintena de personas que luego fueron liberadas.

Los manifestantes se concentraron en la esquina de las avenidas Corrientes y 9 de Julio para luego dirigirse a hasta la Plaza de Mayo. “Guernica no está sola”, expresó Silvia Saravia, coordinadora nacional de Barrios de Pie, en la movilización. Además de rechazar el desalojo del predio de Guernica, los manifestantes reclaman un plan de viviendas que les conceda a estas familias “un acceso justo al hábitat” bajo la consigna “No al desalojo, tierra para vivir”.