Sergio Berni: "A la Comisión Provincial de la Memoria le pagamos para que nos critique"

Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, criticó este sábado 31 de octubre a la Comisión Provincial de la Memoria (CPM), que conduce el Premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel, señalando que a dicho ente cercano al kirchnerismo "le pagamos para que nos critique". Berni se refería a los cuestionamientos que la CPM hizo al desalojo de los terrenos usurpados en Guernica, y precisó que "esa es la función que tienen... ¿Por qué deberían haber cambiado de opinión?.

"Lo de Pérez Esquivel fue hace 40 años, hoy podemos estar en posiciones completamente distintas, que el Presidente lo haya homenajeado no tiene que ver, la paz no se garantiza solamente desde el romanticismo ni la teoría, sino generando hechos que permitan la normal convivencia entre todos", afirmó Sergio Berni n relación a las habituales críticas que recibe desde el sector que lidera Pérez Esquivel..

"En Guernica había solo gente de izquierda, los detenidos fueron todos de izquierda, que se enfrentaban con la policía, sólo en la Argentina puede pasar que una organización social de izquierda pueda tener esa cantidad de gases lacrimógenos y que quede como hecho naturalizado", afirmó Berni en declaraciones al programa Sábado Tempranísimo, que conduce Marcelo Bonelli en Radio Mitre, remarcando que "nosotros lo único que hicimos fue cumplir con un mandato judicial, se acabó la historia".

"Yo no sé si Juan Grabois le hace mal o no al Gobierno, él no es funcionario y puede hacer y decir lo que quiera, lo que no puede es avanzar sobre la propiedad privada de terceros", puntualizó Berni.

"Por un lado teníamos que desalojar a los violentos especuladores que se oponían al desalojo en Guernica, y por el otro por cuestiones puramente ideológicas y propagandísticas, estos grupos de izquierda estuvieron casi 100 días impidiendo que la provincia de Buenos Aires encontrara soluciones a ese conflicto, por esa gente tiene necesidades concretas y eso nadie lo puede negar", señaló Berni.

Sobre el apoyo del presidente Alberto Fernández a Juan Grabois, este viernes 30 de octubre, Berni fue más cauto: "Yo no creo que el Presidente le haya dado un espaldarazo a Juan Grabois, lo que yo creo es que Grabois tiene en su curso entender que se necesita generar espacioes verdes para que la gente pueda trabajar, yo creo que nadie se puede oponer a que el Estado le pueda dar un pedazo de tierra para que pueda trabajar, porque como dijo el general Perón, hay una sola clase de personas y son los que trabajan"

"Una persona debe trabajar y producir al menos lo que consume, pero eso no puede venir de la usurpación de tierras y avanzar sobre la propiedad privada de terceros. La solución tiene que venir desde el Estado, a eso ninguna persona de bien puede oponerse", agregó Berni.

"A Grabois se lo digo con la franqueza que me caracteriza, en Guernica el día del desalojo era toda gente de izquierda, los detenidos eran toda gente de izquierda, que estaba ahí impidiendo y alentando para que la policía no pueda avanzar, nunca vi que una organización social de izquierda tuviera la cantidad de gases lacrimógenos que tenían, eso solamente en la Argentina puede pasar y se puede permitir...", indicó el ministro de Seguridad de Axel Kicillof.

"La Justicia tiene que tomar nota de que no podemos cambiar los códigos de convivencia entre los argentinos"

"La policía no tiró un solo gas lacrimógeno, eran todos los que tiraba la gente de izquierda, le agradezco que me permita aclararlo, tenían hasta máscaras antigases, usted vio algún policía con máscara? Solo en la Argentina puede pasar una cosa así y que quede como hecho naturalizado", precisó el funcionario bonaerense.

HB