Adolfo Pérez Esquivel dijo: "Sergio Berni transformó una fuerza de seguridad en una fuerza de represión"

Adolfo Pérez Esquivel se refirió este jueves 3 de septiembre al caso de Facundo Astudillo Castro luego de que este miércoles se confirmara que el cuerpo encontrado hace dos semanas era el del joven que fue detenido a fines de abril por agentes de la Policía Bonaerense. El presidente de la Comisión Provincial por la Memoria calificó el tema como "una desaparición forzada de persona", y apuntó directamente al ministro de Seguridad Sergio Berni: "Transformó una fuerza de prevención y seguridad en una fuerza de represión", criticó.

"Intentamos un acercamiento con el gobernador Axel Kicillof y no lo logramos, uno lo tiene que decir después de tanto tiempo", afirmó el premio Nobel de la paz entrevistado en Ahora dicen, ciclo que se emite por FM Futurock. Luego cuestionó al fiscal de la causa, Santiago Ulpiano Martinez, por buscar "por todos los medios eludir la responsabilidad policial".

"En este momento no podemos descartar ningún elemento, pero hay uno que es muy preocupante, que es el ocultamiento policial. Si la policía no es responsable, tenía que haber comunicado en forma inmediata lo que sabían y no lo hicieron, eso es complicidad", definió Pérez Esquivel.

La última foto de Facundo Astudillo Castro con vida, tras ser detenido por la Bonaerense.

Facundo Astudillo Castro salió de su casa en Pedro Luro, al sur de la Provincia de Buenos Aires, el 30 de abril pasado, pese a las restricciones por la cuarentena, para visitar a su ex novia en Bahía Blanca. Se trasladaba haciendo "dedo" por la Ruta Nacional 3 hacia el norte. A las 10.30 fue demorado por una cuadrilla de Policía Bonaerense a la altura de la localidad de Mayor Buratovich. Dos horas más tarde habló por teléfono con su mamá.

Otra pista lo ubica horas después, a las 15, identificado por la fuerza de seguridad policial a la altura de la localidad de Teniente Origone, en el partido de Villarino. Lo cierto es que su cuerpo apareció el sábado 15 de agosto, cuando un grupo de pescadores encuentra un esqueleto en un cangrejal cercano a la localidad de General Daniel Cerri, a unos 15 kilómetros de Bahía Blanca.

“Vuela alto mi niño, tu bruja velará por ti”, la conmovedora despedida de la mamá de Facundo

Si bien su madre, Cristina Castro, apuntó a la policía desde un primer momento, tanto el fiscal como Sergio Berni desligaron a la fuerza del caso. Sobre ese tema, Pérez Esquivel opinó: "La función de Sergio Berni es preocupante, no de ahora, tiene actitudes que realmente nos preocupan. Berni transformó una fuerza de prevención y seguridad en una fuerza de represión", criticó

"La forma en la que se maneja la policía de Berni no corresponde a una sociedad democrática, es más de otras épocas, tenemos memoria", aseguró el militante por los derechos humanos. Además, denunció: "Las cárceles son depósitos humanos. La cárcel no es un hotel 5 estrellas pero tiene que tener las condiciones de vida aseguradas". "Vamos a tener que buscar la verdad en el caso Facundo Castro, no tengo miedo", concluyó.

