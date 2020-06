Noticias Relacionadas Persiste la intransigencia de varios grupos de acreedores

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, se refirió este fin de semana a la crisis económica a nivel mundial a raíz de la pandemia de coronavirus, y afirmó que la recesión “será muy profunda, pero de corto plazo", ya que la recuperación comenzará “gradualmente, este año".

“La revisión para 2020 será a la baja para la mayor parte de países, con algunas excepciones”, expresó la titular del FMI aunque se mostró optimista de cara al 2021. “Esta crisis no es como ninguna otra porque hemos pisado el freno tanto en la oferta como en la demanda con el fin de proteger la salud de las personas; además el grado de incertidumbre es muy alto porque no sabemos cómo se vencerá a la pandemia, ni si habrá una nueva ola, somos optimistas respecto a las vacunas y los tratamientos, pero no los tenemos aún”, afirmó.

Sobre la situación de la Argentina, opinó que "hay una oportunidad" detrás de las negociaciones con los acreedores para que la Argentina "rompa con este ciclo" de caída de su economía, y consideró que para eso, el país debe "devolver la deuda a un nivel sostenible". En una entrevista publicada por el diario español El País, Georgieva sostuvo que "Argentina es una historia compleja. Un país que ha pasado por ciclos de boom y caída durante décadas, que ha suspendido pagos ocho veces y ahora se encuentra en el noveno impago técnico, que esperemos que no se convierta en real".

Fuerte apoyo del FMI a la propuesta argentina

También indicó que el país "ha tenido relaciones turbulentas con el FMI durante tiempo", pero aseguró que el organismo está dispuesto a "apoyar las políticas que rompan ese ciclo de boom y caída". En este sentido, la titular del Fondo subrayó: "Lo que vemos ahora es una oportunidad para que el país rompa con este ciclo y esa oportunidad debe anclarse en algo, que es devolver la deuda a un nivel sostenible".

Además, abogó por "lograr un resultado positivo en las negociaciones con los acreedores con el fin de abrir un espacio" para que la economía vuelva al sendero de crecimiento, y destacó "cómo la sociedad argentina se ha unido en las negociaciones" por la deuda. Y remarcó que "por supuesto, como en todos los países, hay diferencias", pero consideró que Argentina "es un país con gran potencial económico".

"Respecto al presidente (Alberto Fernández), con el que he estado interactuando por asuntos económicos, le diré que quiere hacer lo correcto para el pueblo argentino y también para el papel que puede jugar el país en la región y en el mundo", afirmó la ejecutiva. Aseguró que "si vienen al Fondo a pedir un programa de ayuda, trabajaremos duro en apoyar las políticas que rompan ese ciclo de boom y caída".

