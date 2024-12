El senador Eduardo Kueider presentó un recurso de amparo ante la Justicia para cuestionar presuntas "irregularidades" en el proceso que le costó su banca en la Cámara alta y lo dejó sin fueros. El entrerriano, elegido bajo nómina del kirchnerismo pero aliado del oficialismo desde la Ley Bases, cuestionó la "legalidad" de la sesión que le costó el cargo tras ser detenido en Paraguay por poseer más de 211 mil dólares sin declarar.

El pasado jueves Kueider fue removido de su cargo por una abrumadora mayoría de todo el arco político. La destitución del senador por "inhabilidad moral" desató una intensa controversia político judicial, especialmente por tratarse de un peronista que se alió a los libertarios durante el tratamiento de la Ley Bases. Según sus abogados, la remoción debería anularse debido a un tecnicismo jurídico que involucraría a la vicepresidenta Victoria Villarruel.

A través de su abogado, Maximiliano Ruiz, Kueider cuestionó la legalidad de la sesión extraordinaria del 12 de diciembre en la que se decidió su remoción. En el documento, sostuvo que la sesión fue "inconstitucional" y solicitó su "nulidad". Asimismo, Kueider solicitó a la titular del Senado que tome "las medidas de resguardo propias de la función, de las oficinas y del personal afectado".

El trasfondo de este recurso radicó en una crítica que formuló el senador libertario Carlos Paggoto, quien alegó un tecnicismo jurídico para defender la supuesta ilegalidad de la sesión. En diálogo con LN+, el senador libertario argumentó que Villarruel no podría haber presidido la sesión debido a que, en ese momento, estaba ejerciendo las funciones del Poder Ejecutivo ante la ausencia del presidente Javier Milei, quien se encontraba en Italia.

En tanto, la polémica giró en torno a si Villarruel debió haber asumido exclusivamente el mando del Ejecutivo o si podía desempeñar ambos roles de manera simultánea, una situación que varios constitucionalistas consideraron ambigua.

Por su parte, Villarruel defendió su actuación afirmando que el traspaso formal del poder presidencial no había ocurrido hasta las 19 horas del mismo día. "Hasta que no me traspasan el poder, soy vicepresidente", escribió la Vicepresidenta en X, indicando que, en caso de ausentarse el Presidente, el traspaso formal que debe hacerse con escribano. "Firmé el acta dando el conforme a las 19", agregó.

Los cargos contra Kueider

La expulsión del senador Kueider estuvo motivada por su detención en Paraguay, donde lo sorprendieron en un control fronterizo con más de 211.000 dólares en efectivo, una suma de guaraníes cercana a los 500 dólares y 640.000 pesos.

Según las autoridades aduaneras paraguayas, el dinero estaba oculto en una mochila al momento de cruzar el Puente Internacional de la Amistad, que conecta Brasil y Paraguay. Kueider, quien viajaba en una camioneta Chevrolet Trailblazer acompañado por su secretaria Iara Guinsel Costa, que también quedó detenida. El exsenador negó estas acusaciones y dijo que no tenía necesidad de declarar la suma. "El dinero no era mío", justificó ante los medios locales en ese momento.

Desde entonces, Kueider permanece bajo arresto domiciliario en Ciudad del Este mientras avanza la investigación por los delitos de enriquecimiento ilícito, tentativa de contrabando y lavado de activos.

Su destitución lo dejó sin fueros, por lo que podría ser juzgado tanto en Paraguay como en Argentina. El proceso legislativo, en tanto, se aceleró tras la decisión de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado de ordenar 13 allanamientos simultáneos en propiedades vinculadas a Kueider, incluyendo oficinas de contadores, escribanos y posibles testaferros. Uno de los procedimientos tuvo lugar en el barrio porteño de Recoleta, en un domicilio asociado a Guinsel Costa.

