La AFA y el Gobierno se sacan chispas luego del bicampeonato de la selección Argentina

Con la idea de avanzar en la privatización de los clubes de fútbol, el Gobierno Nacional publicó esta semana en el Boletín Oficial una resolución para que las organizaciones se puedan convertir en Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). En la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que lidera Claudio "Chiqui" Tapia están en contra de esta medida desde que el presidente Javier Milei hizo la promesa en campaña. El tesorero de la asociación y muy cercano al presidente, Pablo Toviggino, se manifestó en X y dejó clara la posición de AFA.

El domingo 14 de julio la selección argentina de fútbol volvió a levantar la Copa América luego de ganarle a Colombia 1 a 0, en Miami, consiguiendo de esta manera el bicampeonato continental y el cuarto título desde que Lionel Scaloni es el técnico. Durante la disputa del torneo, Milei se había referido a la procedencia de los jugadores titulares del equipo: “Pregunta Técnica: Si AFA se opone a las Sociedades Anónimas Deportivas ¿por qué motivo permite que el plantel titular provenga de estas sociedades? ¿Acaso será que los resultados son importantes y las SADs tienen a los mejores?”. Sin embargo, el ataque a la AFA se vio en la última oración: "No más pobrismo socialista en el fútbol".

Dos días después del campeonato conseguido en Estados Unidos, el Gobierno habilitó a los clubes a convertirse en SAD. Si bien no hubo pronunciamientos de Tapia, el que se encargó de aclarar qué piensa la AFA al respecto fue Toviggino. "Seguimos de Titulares Falsos ??? Porque no informan el fracaso mundial que significa para las entidades deportivas !!! Viven una fantasía constante. No hay Dólares en las SAD, solo pobreza y miseria. Hoy NADA PASÓ !!! Nada Cambió. AFA sostiene su Estatuto que impide las SAD. La medida Judicial Federal está Vigente. La AFA es de los Clubes!!! Disfrutemos el Bicampeonato de América!!! EN FÍN ….", escribió en X.

Las críticas de Pablo Toviggino a Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia

No fue todo. También cuestionó al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien justificó en una conferencia de prensa la idea del oficialismo de habilitar a los clubes a convertirse en SAD. "Mamita Querida !! Que Cachivache este Ministro !!! De verdad van a seguir hablando de Dólares y las SAD ?? Van a poner Clubes de garantía para un préstamo ?? Mejor le anticipamos esta gran noticia @FMInoticias !! Quizás consiguen Verdes a Blue !! En Fin !", disparó el tesorero.

En la AFA, más allá de los dichos de Toviggino, reina el silencio. Sin embargo, se conoció un chat en las últimas horas con una orden hacia distintos dirigentes. "Ante la resolución de la IGJ de hoy sobre las SAD, se pide por favor, no dar ningún tipo de nota periodística, en una reunión que será esta semana, les vamos a informar los pasos a seguir, todos sabemos de la buena voluntad, pasión y lucha de cada uno de ustedes, pero por favor mantener silencio por el momento", pedía.

La disputa entre el Gobierno mileísta y la AFA de Tapia viene desde hace meses e incluso tuvo la manifestación de distintos clubes, entre ellos Racing, Boca, River, San Lorenzo e Independiente, quienes rechazaron la llegada de las SAD al fútbol argentino en redes sociales.

Pablo Toviggino, el armador en las sombras

La habilitación de las SAD

Cúneo Libarona anunció este martes la desregulación, simplificación y flexibilización de la normativa que incide en la creación de sociedades y organizaciones de civiles, entre otras modificaciones de la Inspección General de Justicia (IGJ), y que incluye a los clubes deportivos.

Con la iniciativa, el Ministro de Justicia indicó que se busca así "fomentar la inversión en Argentina" y posibilitar que los clubes de fútbol se "transformen" en Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).

En otro pasaje de su conferencia de prensa, adelantó que el Gobierno está trabajando "en una reforma integral del régimen societario" a nivel nacional y agregó que, con esta normativa, "se simplifican, flexibilizan y desregulan" los trámites de la "creación, el funcionamiento, la disolución y la liquidación de las asociaciones civiles y fundaciones, para la realización y el funcionamiento de las sociedades constituidas no sólo en el país sino también "para el régimen aplicable a las sociedades constituidas en el Extranjero y favorecer las inversiones extranjeras".

Mariano Cúneo Libarona

A través de un DNU firmado por Roque Vítolo, se aprobaron modificaciones para registrar públicamente sociedades y entidades civiles. Según dispuso la IGJ, de acuerdo a los artículos 346 y 347 del DNU del presidente Javier Milei, "debe aceptarse la participación de las asociaciones civiles y fundaciones como accionistas en sociedades anónimas y la transformación de las asociaciones civiles en asociaciones anónimas".

También agrega que debe "simplificarse la inscripción de entidades de bien común constituidas en el extranjero para el desarrollo de su actividad en la república argentina".

