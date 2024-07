SAD: El chat que circula entre los dirigentes de fútbol y la orden de la AFA de hacer silencio

El Gobierno avanza en su objetivo de transformar a los clubes en empresas privadas, a través de la instrumentación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). El martes 16 de julio, se publicó en el Boletín Oficial una resolución a través de la cual se habilitan a las asociaciones civiles (el status actual de los clubes) a transformarse en sociedades anónimas. Esta normativa respalda el DNU 70/2023, emitido por el gobierno días después de su asunción.

La medida aumenta la tensión con la AFA, que se opone a cambiar el sistema de asociaciones civiles. Tras esta decisión del Gobierno, desde la Asociación del Fútbol Argentino bajó una orden hacia los dirigentes de fútbol a través de un mensaje por WhatsApp. En el mismo se les pide a los directivos "no hacer declaraciones periodísticas sobre el tema". Es decir, llamarse a silencio hasta que desde la casa madre del fútbol argentino baje una línea de acción.

Otro paso del Gobierno para la llegada de las SAD en el fútbol: las habilitó la IGJ

El chat que circula dice: "Ante la resolución de la IGJ de hoy sobre las SAD, se pide por favor, no dar ningún tipo de nota periodística, en una reunión que será esta semana, les vamos a informar los pasos a seguir, todos sabemos de la buena voluntad, pasión y lucha de cada uno de ustedes, pero por favor mantener silencio por el momento".

Qué dice la resolución del Gobierno

"Atento a lo dispuesto en los artículos 346 y 347 del decreto de necesidad y urgencia Nº 70/2023, que modificó el texto de los artículos 30 y 77 de la Ley Nº 19.550 y sus modificatorias, debe aceptarse la participación de las asociaciones civiles y fundaciones como accionistas en sociedades anónimas y la transformación de las asociaciones civiles en sociedades anónimas; así como simplificarse la inscripción de entidades de bien común constituidas en el extranjero para el desarrollo de su actividad en la República Argentina”, se establece en el considerando 32 de la resolución del organismo bajo la órbita del Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona.

La posición de la AFA

La mano derecha de Claudio “Chiqui” Tapia y tesorero de la Asociación de Fútbol Argentino, Pablo Toviggno, ha fijado a través de sus redes sociales la posición de la AFA. En abril pasado, el tesorero escribió en su cuenta en twitter fijando su posición sobre las Sociedades Anónimas Deportivas.

“Tienen razón, el DNU está vigente. Pero lo que no está vigente es la obligatoriedad de la AFA, tenga que aceptar una SAD. Un club podrá ser una SAD, lo que jamás podrá, es siendo SAD, integrar la AFA. La Justicia no fallo en contra de las SAD, fallo en contra de que sea obligatorio para la AFA recibir una SAD”, destacó Toviggno y concluyó: “Así que todas las SAD que les guste, el Estatuto de AFA no las admite y para cambiar eso, necesitan la aprobación agravada de la Asamblea. En fin… Paciencia”.

Luego de esta manifestación de Toviggno, Boca, River, San Lorenzo, Independiente y Racing rechazaron la llegada de las SAD al fútbol argentino por medio de sus redes sociales.

"Fiel a sus orígenes, respetuoso de los claros principios defendidos durante casi 120 años, Boca Juniors ratifica su carácter de asociación civil sin fines de lucro y la premisa de que nuestro club es de su gente, socios y socias que lo vuelven cada día más grande", señaló Boca.

La comparación de Julio Garro sobre los clubes y las SAD: "Es como abrir una cervecería"

"Siguiendo el espíritu de nuestros fundadores, rechazamos a las sociedades anónimas en el fútbol argentino, como ratificó nuestra Asamblea en 2016 al constituirse la Superliga. El Club Atlético River Plate es una asociación civil sin fines de lucro, y siempre será de sus socios y socias, que son el sustento de estos 122 años de grandeza", indicó River.

A su vez, en una asamblea de representantes en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), los dirigentes repudiaron de manera unánime la llegada de las SAD: "Cada uno de ustedes hizo una manifestación pública contra las SAD y quiero felicitarlos. Los clubes necesitan cumplir la función que cumplen como las Asociaciones Civiles que son. Estoy convencido de que esa es su esencia", expresó el presidente de la AFA, Claudio Tapia ante la asamblea.

